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रक्षाबंधन पर बाजार गुलजार, 30 हजार करोड़ के कारोबार की उम्मीद, अनोखी राखियों की धूम

इस बार बाजार में पारंपरिक राखियों के साथ अलग-अलग डिजाइन और थीम वाली राखियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. जयपुर की कुंदन-मीनाकारी और सांगानेरी कला वाली राखियां बाजार में मौजूद हैं. 

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रक्षाबंधन पर 30 हजार करोड़ के व्यापार की उम्मीद. (Photo: ITG)
रक्षाबंधन पर 30 हजार करोड़ के व्यापार की उम्मीद. (Photo: ITG)

रक्षाबंधन के त्योहार के चलते देशभर के बाजारों में खरीदारी का उत्साह देखने को मिल रहा है. राखियों से सजी दुकानें हों या मिठाई, कपड़े और गिफ्ट के काउंटर, बाजारों में ग्राहकों की अच्छी भीड़ है. कारोबारियों को इस बार भी त्योहार के दौरान कारोबार में तेजी की उम्मीद है.


व्यापारी संगठन CAIT के मुताबिक इस बार रक्षाबंधन से जुड़े कारोबार में बड़ा उछाल आने की उम्मीद है. रक्षाबंधन से जुड़ा कुल कारोबार 30 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रहने का अनुमान है. अकेले राखियों का कारोबार करीब 25 हजार करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है. वहीं दिल्ली में करीब 4 हजार करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है. 

थीम बेस्ड राखियों की मांग

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इस बार बाजार में पारंपरिक राखियों के साथ अलग-अलग डिजाइन और थीम वाली राखियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. जयपुर की कुंदन-मीनाकारी और सांगानेरी कला वाली राखियां बाजार में मौजूद हैं. 

असम की चाय-पत्ती, नागपुर की खादी और बिहार की मधुबनी कला से जुड़ी राखियां भी पसंद की जा रही हैं. सीड और ईको-फ्रेंडली राखियों की मांग भी देखने को मिल रही है. 'विकसित भारत', 'ब्रह्मोस' और 'राष्ट्र रक्षा सूत्र' जैसी थीम वाली राखियां भी खास आकर्षण बनी हुई हैं. बच्चों के लिए कार्टून और लाइट वाली राखियों के साथ हैंडीक्राफ्ट राखियों की भी मांग है. कारोबारी संगठनों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर बनी राखियों की बढ़ती मांग से छोटे कारीगरों, महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को फायदा हो रहा है.

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रक्षाबंधन पर महंगाई का असर!

अलग-अलग शहरों में राखियों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है. व्यापारियों ने पिछले साल के मुकाबले इस बार राखियों की कीमतों में करीब 10 से 20 फीसदी बढ़ोतरी की बात कही है. महंगे कच्चे माल और दूसरी लागतों का असर कुछ राखियों की कीमतों पर पड़ा है. वहीं सिल्वर और प्रीमियम राखियों की कीमतें सामान्य राखियों के मुकाबले काफी ज्यादा हैं. लेकिन कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद रक्षाबंधन की खरीदारी पर इसका बड़ा असर दिखाई नहीं दे रहा है. बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही और खरीदारी का उत्साह बरकरार है. 

कपड़े-मिठाइयों-गिफ्ट तक, बाजार में तेजी

राखी के साथ कपड़े, मिठाइयां, ड्राई फ्रूट्स और गिफ्ट हैम्पर्स की बिक्री में भी तेजी देखने को मिल रही है. ऑनलाइन शॉपिंग और क्विक-कॉमर्स के विस्तार के बावजूद पारंपरिक बाजारों में ग्राहक खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं. वहीं, कई तरह की राखियों और गिफ्ट आइटम्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है. रक्षाबंधन के त्योहार ने बाजारों में एक बार फिर रौनक बढ़ा दी है. कारोबारियों को अच्छी बिक्री की उम्मीद है, जबकि ग्राहक भी भाई-बहन के इस त्योहार के लिए अपनी पसंद और बजट के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं.

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