बारावफात जुलूस में संदिग्ध युवक के मिलने से मचा हड़कंप, बांग्लादेशी कनेक्शन की जांच में जुटी पुलिस-इंटेलिजेंस

उत्तर प्रदेश के बांदा में बारावफात के जुलूस के दौरान एक संदिग्ध युवक के मिलने से पुलिस और जांच एजेंसियां अलर्ट हो गईं. बदौसा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस टीम की नजर युवक पर पड़ी, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई. युवक की पहचान और उसके यहां पहुंचने के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है.

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पुलिस के मुताबिक, शुरुआती पड़ताल में युवक ने खुद के असम से आने की जानकारी दी है. हालांकि, उसकी नागरिकता और वास्तविक पहचान को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. बांग्लादेशी होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए पुलिस और खुफिया एजेंसियां उसके दस्तावेजों, यात्रा और संपर्कों की जानकारी जुटा रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही उसकी सही पहचान की पुष्टि हो सकेगी.

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मामले में युवक के चार अन्य साथियों का भी पता चला है. पुलिस के अनुसार, ये सभी चित्रकूट के एक होटल में ठहरे हुए हैं. गुरुवार को पुलिस की टीमें वहां भेजी गई हैं और उनसे भी पूछताछ की जा रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि सभी लोग बांदा और आसपास के क्षेत्र में किस उद्देश्य से पहुंचे और यहां आने की उनकी वजह क्या थी.

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अलग भाषा बोलने से बढ़ा संदेह

बांदा के एसपी पलाश बंसल ने बताया कि जिले के सभी थाना क्षेत्रों में बारावफात का कार्यक्रम चल रहा था. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे जिले में पुलिस फोर्स को अलग-अलग स्थानों पर तैनात कर अलर्ट रखा गया था. इसी दौरान बदौसा थाना क्षेत्र में पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तभी यह युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मिला.

एसपी के मुताबिक, युवक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं ठीक से नहीं बोल पा रहा है. वह जिस भाषा में बातचीत कर रहा है, वह पुलिसकर्मियों को अलग लग रही है और उसकी बात समझने में भी परेशानी हो रही है. इसी वजह से मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस, LIU, इंटेलिजेंस और अन्य जांच टीमों को लगाया गया है.

पुलिस और खुफिया टीमें युवक की पहचान, उसके दस्तावेज और उसके संपर्कों की जानकारी जुटा रही हैं. इसके साथ ही उसके चार साथियों से भी पूछताछ की जा रही है. जांच में यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये लोग असम से कब निकले, किन रास्तों से होते हुए यहां पहुंचे और इनके बीच आपसी संबंध क्या हैं.

बांग्लादेशी कनेक्शन की भी जांच

एसपी पलाश बंसल ने बताया कि फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. बांग्लादेशी नागरिक होने की आशंका की भी पड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी इस संबंध में कोई अंतिम पुष्टि नहीं हुई है. अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों और दस्तावेजों की जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी.

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जांच एजेंसियां यह भी जानने में जुटी हैं कि युवक और उसके साथियों का यहां आने का इरादा क्या था. वे किस काम से इस क्षेत्र में पहुंचे और किन लोगों के संपर्क में थे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. चित्रकूट के होटल में ठहरे चारों साथियों से पूछताछ इसी कड़ी का हिस्सा है.

फिलहाल पुलिस ने संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर जांच जारी रखी है. अधिकारियों के मुताबिक, युवक के असम से भागकर आने की जानकारी सामने आई है, लेकिन वह वास्तव में कहां का रहने वाला है और उसकी नागरिकता क्या है, इसका फैसला जांच के बाद ही होगा. पुलिस और इंटेलिजेंस टीमें मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हैं.

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