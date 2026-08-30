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बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' ने किया कमाल! 2 करोड़ में बनी फिल्म ने कमाए 27 करोड़

हनुमान अंश नामक फिल्म 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई थी, जो शुरू में फ्लॉप लग रही थी और पहले दो हफ्तों में केवल 1.48 करोड़ रुपये कमाई कर पाई. लेकिन तीसरे हफ्ते से फिल्म ने जोरदार वापसी की और कुल 27 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली.

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हनुमान अंश ने तोड़े बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड (Photo: Screengrab)
हनुमान अंश ने तोड़े बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड (Photo: Screengrab)

बॉक्स ऑफिस का हाल कोई पहले से नहीं बता सकता. 'हनुमान अंश' नाम की एक फिल्म 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में लगी. इसका रिलीज से पहले न कोई प्रमोशन हुआ, न कोई चर्चा. पहले दिन फिल्म ने सिर्फ 10 लाख रुपये ही कमाए. शुरुआत के दो हफ्ते तो फिल्म बिल्कुल फ्लॉप लग रही थी. कुल मिलाकर इसने सिर्फ 1.48 करोड़ रुपये ही कमाए.

लेकिन फिर अचानक किस्मत पलटी. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने धमाल मचा दिया और 10.40 करोड़ रुपये कमा लिए. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, चौथे हफ्ते के शुक्रवार को अकेले 6.25 करोड़ रुपये कमाए. शनिवार को फिल्म ने 9.25 करोड़ का बिजनेस किया. इस तरह 23 दिनों में भारत में फिल्म की कुल कमाई 27.38 करोड़ रुपये हो गई है.  

फिल्म कितनी सस्ती बनी, कितनी कमाई हुई?

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खबरों के अनुसार, 'हनुमान अंश' सिर्फ 2 करोड़ रुपये में बनाई गई है. 27.38 करोड़ कमाने के बाद ये फिल्म सुपरहिट/ब्लॉकबस्टर कहलाती है. कहानी नीम करोली बाबा के जीवन पर है, जिनका देहांत सितंबर 1973 में हुआ था. वृंदावन (यूपी) में उनका एक आश्रम भी है. कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे बड़े नाम उनके फॉलोअर हैं और उनकी बातों से प्रेरित हैं. 

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हनुमान अंश Vs टॉक्सिक

सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया है कि Bookmyshow पर 'हनुमान अंश' और 'टॉक्सिक' दोनों की टिकट बिक्री लगभग एक जैसी है. नीचे कुछ ट्वीट्स भी देखे जा सकते हैं...

हनुमान अंश बुकिंग
हनुमान अंश बुकिंग
हनुमान अंश बुकिंग

फिल्म का निर्देशन विशाल चतुर्वेदी ने किया है और महाराज जी के किरदार में शोभिनाव सत्या नजर आ रहे हैं. 'हनुमान अंश' में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रास्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल, राजीव मिश्रा और कई अन्य कलाकार भी हैं. फिल्म की कमाई से मेकर्स काफी खुश नजर आ रहे हैं.  शोभिनाव सत्या ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फिल्म को बेशुमार प्यार देने के लिए दर्शकों का आभार जताया है. 

शायद यही नीम करोली बाबा का चमत्कार है कि उन्होंने अपनी फिल्म खुद डूबने से बचा ली. वरना जिस फिल्म को थिएटर्स फ्लॉप कहकर हटा चुके थे. उसका उम्मीद से दोगुना कमाई करना अकल्पनीय लगता है. 

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