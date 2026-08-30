Best hill stations in September: सितंबर में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 10 हिल स्टेशन, आज ही बनाएं ट्रिप का प्लान

Best hill stations in September: सितंबर का महीना घूमने-फिरने के लिए बेहतर माना जाता है. इस दौरान मानसून का असर धीरे-धीरे कम होने लगता है और पहाड़ों की हरियाली अपने पूरे शबाब पर होती है. झरने पानी से लबालब भरे होते हैं, मौसम सुहावना रहता है और ठंडी हवाएं सफर का मजा दोगुना कर देती हैं. यही वजह है कि सितंबर में हिल स्टेशनों की खूबसूरती देखने लायक होती है.

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साथ ही, इस समय कई जगहों पर पीक टूरिस्ट सीजन के मुकाबले भीड़ भीड़ भी कम रहती है, जिससे आप आराम से छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं. आज हम आपको भारत के 10 ऐसे खूबसूरत हिल स्टेशन के बारे में बताएंगे, जहां आप सितंबर में परिवार या दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं.

मुन्नार (केरल)

केरल का मुन्नार अपनी चाय के बागानों, धुंध से ढकी पहाड़ियों और ठंडी हवाओं के लिए मशहूर है. सितंबर में यहां की हरियाली और भी निखर जाती है. यहां आप टी गार्डन घूम सकते हैं, टाटा टी म्यूजियम देख सकते हैं और एराविकुलम नेशनल पार्क की सैर कर सकते हैं. इसके अलावा मट्टुपेट्टी डैम, इको पॉइंट और टॉप स्टेशन भी घूमने लायक जगहें हैं.

मनाली (हिमाचल प्रदेश)

अगर आपको एडवेंचर और प्रकृति दोनों पसंद हैंतो मनाली अच्छा विकल्प है. सितंबर में यहां का मौसम काफी सुहावना रहता है. आप ओल्ड मनाली, हिडिंबा देवी मंदिर और वशिष्ठ के गर्म पानी के कुंड देख सकते हैं. सोलंग वैली में पैराग्लाइडिंग, जिपलाइन और माउंटेन बाइकिंग जैसी एक्टिविटीज का भी आनंद ले सकते हैं.

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ऊटी (तमिलनाडु)

ऊटी को नीलगिरि की रानी भी कहा जाता है. सितंबर में यहां का मौसम घूमने के लिए बेहद अच्छा रहता है. यहां बॉटनिकल गार्डन, ऊटी झील और डोड्डाबेट्टा पीक घूम सकते हैं. नीलगिरि माउंटेन रेलवे यानी टॉय ट्रेन की सवारी भी यहां का खास आकर्षण है.

दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)

दार्जिलिंग अपनी चाय, टॉय ट्रेन और कंचनजंगा के खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है. सितंबर में मौसम साफ होने लगता है, जिससे पहाड़ों का शानदार दृश्य देखने को मिलता है. यहां टाइगर हिल, पीस पैगोडा, बतासिया लूप और चाय के बागान जरूर देखें.

कोडाइकनाल (तमिलनाडु)

कोडाइकनाल को 'प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन' कहा जाता है. सितंबर में यहां की वादियां, झीलें और झरने बेहद खूबसूरत लगते हैं. कोडाइकनाल झील में बोटिंग, ब्रायंट पार्क, पिलर रॉक्स और सिल्वर कैस्केड फॉल्स यहां के प्रमुख आकर्षण हैं.

शिमला (हिमाचल प्रदेश)

शिमला हमेशा से लोगों की पसंदीदा जगहों में शामिल रहा है. सितंबर में यहां का मौसम ठंडा और सुहावना रहता है. मॉल रोड, द रिज, क्राइस्ट चर्च और जाखू मंदिर घूमने के साथ-साथ कालका-शिमला टॉय ट्रेन का सफर भी यादगार बन सकता है.

मसूरी (उत्तराखंड)

'क्वीन ऑफ हिल्स' कही जाने वाली मसूरी सितंबर में और भी खूबसूरत नजर आती है. यहां मॉल रोड पर घूम सकते हैं, गन हिल तक रोपवे का मजा ले सकते हैं और केम्प्टी फॉल्स का आनंद उठा सकते हैं. लाल टिब्बा से हिमालय की चोटियों का शानदार नजारा भी देखने को मिलता है.

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लैंसडाउन (उत्तराखंड)

अगर आप भीड़भाड़ से दूर शांति चाहते हैं, तो लैंसडाउन आपके लिए बेहतरीन जगह है. यहां टिप-इन-टॉप व्यू पॉइंट, भुल्ला ताल झील, सेंट मैरी चर्च और वॉर मेमोरियल घूम सकते हैं. यह जगह प्रकृति के बीच सुकून के पल बिताने के लिए जानी जाती है.

माउंट आबू (राजस्थान)

राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू सितंबर में काफी सुहावना हो जाता है. यहां नक्की झील में बोटिंग, दिलवाड़ा जैन मंदिर और सनसेट पॉइंट घूम सकते हैं. अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा यह हिल स्टेशन परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए शानदार जगह है.

शिलांग (मेघालय)

मेघालय की राजधानी शिलांग को 'स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट' भी कहा जाता है. सितंबर में यहां के झरने और हरियाली देखने लायक होती है. उमियम झील, एलीफेंट फॉल्स, शिलांग पीक और पुलिस बाजार यहां के प्रमुख आकर्षण हैं.

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