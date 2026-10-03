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VIDEO: पहले टक्कर मारकर बाइक गिराई, फिर घेरकर पीटा... जयपुर में युवक से फिल्मी में स्टाइल लूट

जयपुर के मालवीय नगर में देर रात पांच बदमाशों ने फार्मा कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को निशाना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया. दो बाइकों पर सवार बदमाशों ने पहले पीछे से टक्कर मारकर युवक को गिराया, फिर डंडे-सरियों से हमला कर उसका बैग और मोबाइल लूट लिया.

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युवक से लूट के बाद राहगीरों में दहशत. (Photo: Screengrabs)
युवक से लूट के बाद राहगीरों में दहशत. (Photo: Screengrabs)

जयपुर में शुक्रवार की देर रात बदमाशों ने एक फार्मा कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को निशाना बनाकर फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम दिया. दो बाइकों पर सवार पांच बदमाशों ने पहले बाइक सवार युवक को पीछे से टक्कर मारी और सड़क पर गिरा दिया. इसके बाद बदमाशों ने डंडे-सरियों से युवक पर हमला किया और उसका बैग व मोबाइल लूटकर फरार हो गए. पूरी वारदात पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई.

मामला मालवीय नगर के सेक्टर-3 का है, जहां 1 सितंबर की रात करीब 12 बजे प्रताप नगर के कुंभा मार्ग निवासी सचिन अरोड़ा अपने घर लौट रहे थे. सचिन एक फार्मा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और ऑफिस बंद करने के बाद बाइक से घर जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से दो बाइकों पर सवार पांच बदमाश आए. बदमाशों ने सचिन की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही सचिन बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े. इसके बाद बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और डंडे-सरियों से हमला शुरू कर दिया.

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात
मारपीट के बाद बदमाश सचिन का बैग और मोबाइल छीनकर मौके से फरार हो गए. घायल सचिन को राहगीरों की सूचना पर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें SMS हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया. वारदात के बाद पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली.

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फुटेज में बाइक सवार बदमाशों की पूरी करतूत कैद मिली है. पीड़ित के भाई राहुल ने गुरुवार को मालवीय नगर थाने में मामला दर्ज कराया. अब मालवीय नगर थाना पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान और तलाश में जुटी है. 

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