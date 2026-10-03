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Chanakya Niti: चाणक्य के मुताबिक 5 बातों को न करें शेयर, हो सकता है नुकसान!

Chanakya Niti: चाणक्य नीति में ऐसी 5 बातों का जिक्र है जिन्हें हर व्यक्ति को गुप्त रखना चाहिए. जानिए कौन-सी बातें किसी से शेयर करने से बचना चाहिए और क्यों.

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जानिए कौन-सी बातें किसी से शेयर करने से बचना चाहिए और क्यों.
जानिए कौन-सी बातें किसी से शेयर करने से बचना चाहिए और क्यों.

Chanakya Niti: हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता.  कई बार अपनी निजी जिंदगी, परिवार या व्यक्तिगत उपलब्धियों से जुड़ी बातें दूसरों के साथ साझा करना आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है.  आचार्य चाणक्य ने भी अपनी नीतियों में व्यक्ति को कुछ बातों को गुप्त रखने की सलाह दी है.  चाणक्य नीति के 14वें अध्याय के 17वें श्लोक में ऐसी ही बातों का उल्लेख मिलता है. 

चाणक्य के अनुसार समझदार व्यक्ति यह जानता है कि कौन-सी बात कब और किसके सामने कहनी है.  जरूरत से ज्यादा जानकारी साझा करने से कभी-कभी व्यक्ति की कमजोरी या निजी स्थिति दूसरों के सामने आ सकती है.  आइए जानते हैं वे 5 बातें जिन्हें चाणक्य ने गुप्त रखने की सलाह दी है. 

अपनी बनाई या आजमाई हुई औषधि

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चाणक्य नीति में ऐसी औषधि या उपचार की जानकारी को हर किसी के सामने जाहिर करने से बचने की बात कही गई है, जिसका व्यक्ति ने खुद इस्तेमाल किया हो या जिसे उसने तैयार किया हो.  इसका व्यापक अर्थ अपनी निजी जानकारी और अनुभव को सोच-समझकर साझा करना भी माना जाता है. 

आज के समय में भी किसी उपचार या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को बिना सही जानकारी के दूसरों को बताने के बजाय विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है.  हर व्यक्ति पर एक ही उपाय समान तरीके से काम करे, यह जरूरी नहीं है. 

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पूजा-पाठ और किए गए पुण्य का दिखावा

चाणक्य के अनुसार अपने धार्मिक कार्यों, पूजा, जप, दान या किसी अच्छे काम का बार-बार दूसरों के सामने जिक्र नहीं करना चाहिए.  अच्छे काम का उद्देश्य प्रशंसा हासिल करना नहीं, बल्कि जरूरतमंद की मदद और आत्मसंतोष होना चाहिए. 

इस सीख को आज के समय में सोशल मीडिया से भी जोड़कर देखा जा सकता है.  हर मदद या निजी धार्मिक गतिविधि को सार्वजनिक करना जरूरी नहीं है.  कुछ काम बिना किसी दिखावे के किए जाएं तो उनकी निजी गरिमा बनी रहती है. 

घर के झगड़े और परिवार की निजी बातें

घर में होने वाली परेशानियों या पति-पत्नी के निजी मामलों को हर किसी के साथ साझा करने से बचना चाहिए.  चाणक्य नीति में गृह संबंधी दोष और निजी संबंधों को सार्वजनिक न करने की सलाह मिलती है. 

परिवार में विवाद होना सामान्य बात हो सकती है, लेकिन उसे हर रिश्तेदार, दोस्त या परिचित के सामने बताने से स्थिति और जटिल हो सकती है.  यदि समस्या गंभीर हो तो भरोसेमंद व्यक्ति या विशेषज्ञ से सलाह लेना ज्यादा उचित है. 

खराब भोजन या अप्रिय अनुभव

चाणक्य नीति में खराब या ठीक से न बने भोजन को लेकर भी इसे सार्वजनिक न करने की बात कही गई है.  इसका एक व्यापक संदेश यह माना जा सकता है कि हर अप्रिय अनुभव को तुरंत दूसरों के सामने बताना आवश्यक नहीं है. 

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आज के दौर में इसे इस तरह समझा जा सकता है कि किसी छोटी घटना या निजी अनुभव को लेकर तुरंत सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोच लेना चाहिए.  जल्दबाजी में कही गई बात बाद में परेशानी पैदा कर सकती है. 

किसी के बारे में सुनी हुई निंदा

किसी व्यक्ति के बारे में सुनी-सुनाई नकारात्मक बात को आगे बढ़ाने से भी बचना चाहिए.  चाणक्य नीति में सुनी हुई निंदित बातों को दूसरों के सामने प्रकट न करने की सलाह दी गई है. 

आज के समय में यह सीख और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर कोई भी जानकारी बहुत तेजी से फैल सकती है.  बिना पुष्टि के किसी के बारे में नकारात्मक बात शेयर करने से विवाद और गलतफहमी पैदा हो सकती है. 

चाणक्य की नीति में मौन का महत्व

चाणक्य की नीतियों में केवल क्या बोलना है, बल्कि कब बोलना है, इस पर भी जोर दिया गया है.  मूल लेख में कोयल के उदाहरण के जरिए उचित समय आने तक मौन रहने की सीख का उल्लेख है. 

इसका सीधा संदेश है कि हर बात तुरंत कह देना समझदारी नहीं है.  अपनी निजी जानकारी, भविष्य की योजनाओं और परिवार से जुड़ी बातों को साझा करने से पहले यह जरूर सोचें कि सामने वाला व्यक्ति कितना भरोसेमंद है और उस जानकारी को साझा करने की वास्तव में जरूरत है या नहीं. 

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