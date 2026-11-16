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Varanasi Movie Update: राजामौली की वाराणसी पर आया बड़ा अपडेट, शूटिंग खत्म फिर भी अधूरा है फिल्म का ये काम!

फिल्म वाराणसी की शूटिंग खत्म हुए काफी समय बीत चुका है. अप्रैल 2027 में इसकी रिलीज डेट तय है. फैंस की बेचैनी बढ़ी हुई है क्योंकि उन्हें राजामौली की फिल्म से जुड़े कुछ अपडेट्स चाहिए. ऐसे में मेकर्स ने बता दिया है कि फिलहाल इसके VFX पर काम तेजी से चल रहा है.

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क्या है वाराणसी फिल्म का स्टेटस? (Photo: ITGD)
क्या है वाराणसी फिल्म का स्टेटस? (Photo: ITGD)

एस एस राजामौली की फिल्म वाराणसी इस समय इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म है. 1000 करोड़ से ज्यादा के बजट में बन रही इस फिल्म में बड़े सितारों के साथ-साथ टाइम ट्रैवल की कहानी है, जिसमें रामायण के एक अंश को भी दिखाया जाएगा. राजामौली की फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. कल इस फिल्म की पहली झलक आए एक साल हो चुका है, और फैंस से अब वाराणसी को लेकर कोई अपडेट जानने की कोशिश में जुटे हैं. 

वाराणसी के टलने की खबरों पर लगा विराम

एस.एस. राजामौली की फिल्म वाराणसी को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है. पिछले कुछ वक्त से इसके टलने की खबरें चल रही थीं, लेकिन अब मेकर्स ने उनपर भी पूर्ण-विराम लगा दिया है. मेकर्स ने बताया है कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी इसकी डबिंग शुरू नहीं हुई है. फिलहाल पोस्ट प्रोडक्शन, CGI और री-रिकॉर्डिंग का काम एक साथ तेजी से चल रहा है. 

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दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक फैन ने फिल्म के मेकर्स से वाराणसी की अपडेट को लेकर सवाल पूछा था. इसके जवाब में फिल्म के ऑफिशियल हैंडल से बताया गया- शूटिंग पूरी हो चुकी है. पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है. CGI पर काम हो रहा है. री-रिकॉर्डिंग भी जारी है. अब हमें डबिंग शुरू करनी है. अगर आपको लगता है कि ये कोई अपडेट है, तो हां, ये अपडेट ही है. और अगर आपको ऐसा नहीं लगता, तो आपको उस बड़े धमाके के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा.

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बता दें कि एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बन रही वाराणसी दुनियाभर के सिनेमाघरों में 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होगी. फिल्म का म्यूजिक एमएम कीरवाणी ने तैयार किया है. फिल्म में साउथ सुपरस्टार महेश बाबू लीड रोल में नजर आएंगे. उनके साथ प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम किरदार निभा रहे हैं. इसमें महेश बाबू का किरदार रुद्रा एक ग्लोबट्रॉटर यानी दुनिया घूमने वाला किरदार होगा, जिसे वाराणसी शहर पर आने वाले खतरे को टालना है. इसके लिए वो टाइम ट्रैवल का सहारा लेता है.

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