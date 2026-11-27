मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में आज यानी शुक्रवार को होने वाले मशहूर एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. एक धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए वेन्यू पर मुंबई पुलिस के 500 से ज्यादा जवानों की तैनाती की जा रही है.

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इस ईमेल में कॉन्सर्ट स्थल के साथ-साथ शहर के मेट्रो स्टेशनों को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद से पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

धमकी भरे ईमेल के बाद मचा हड़कंप

अधिकारियों के मुताबिक, गुरुवार को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ था, जो संयोग से 26/11 के भयानक आतंकी हमलों की बरसी का दिन भी था. 'हन्ना मेलर' नाम के किसी व्यक्ति की ओर से भेजे गए इस ईमेल में मेयर कार्यालय, मेट्रो स्टेशनों और दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में धमाके करने, ग्रेनेड से हमला करने और IED लगाने की बात कही गई थी. ईमेल में खालिस्तान और 1984 के सिख-विरोधी दंगों का हवाला देते हुए दोसांझ और कार्यक्रम से जुड़े लोगों को हिंसा की धमकी दी गई थी.

पुलिस बल की तैनाती

धमकी की गंभीरता को देखते हुए 'बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड' (BDDS) की टीमों ने पूरे कॉन्सर्ट स्थल की बारीकी से जांच कर ली है. सुरक्षा व्यवस्था के तहत अब तीन की जगह सभी पांच प्रवेश द्वारों पर लोगों की सख्त तलाशी ली जाएगी. पुलिस की मदद के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी स्टाफ को भी लगाया गया है.

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Mumbai Sound Check ✔️ AURA INDIA TOUR 2026 https://t.co/LLgEOdSK3Q — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) November 27, 2026





सुरक्षा घेरे में करीब 200 कॉन्स्टेबल, 150 महिला कॉन्स्टेबल और 75 अधिकारी शामिल हैं. इसके अलावा, दिलजीत के आसपास सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे, जबकि वेन्यू पर डॉग स्क्वॉड और 'एंटी-नारकोटिक्स सेल' (ANC) की टीम भी तैनात रहेगी.

रेसकोर्स के आसपास 'नो-कार जोन' घोषित

भीड़ और सुरक्षा को नियंत्रित रखने के लिए रेसकोर्स के आसपास 500 से 700 मीटर के दायरे को 'नो-कार ज़ोन' घोषित किया गया है. कार्यक्रम स्थल पर किसी भी वाहन की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी, हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक किसी रास्ते को डायवर्ट करने की घोषणा नहीं की गई है.

सूत्रों ने यह भी बताया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आयोजकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे गायक के ठहरने वाले होटल या उनके वेन्यू पर पहुंचने के समय की जानकारी सार्वजनिक न करें.

पोस्टर और बैनर पर पूरी तरह पाबंदी

यह कॉन्सर्ट दिलजीत दोसांझ के 'रुपे ऑरा इंडिया टूर 2026' (RuPay AURA India Tour 2026) का हिस्सा है। किसी भी तरह के विवाद या सुरक्षा चूक से बचने के लिए आयोजकों ने महालक्ष्मी रेसकोर्स के अंदर पोस्टर, बैनर, साइनबोर्ड और झंडे ले जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है. सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रही हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.

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