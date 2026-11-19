आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जो झलक दिखाई गई है, उसने खूब चर्चा बटोरी. फिल्म में दाऊद को एक बीमार, बूढ़े और लाचार शख्स के तौर पर दिखाया गया है. लेकिन अब अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के लिए पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम, अलकायदा और ISIS के नेटवर्क में काम कर चुके कामरान फरीदी ने दाऊद को लेकर ऐसी बातें कही हैं, जो फिल्म में दिखाई गई उसकी तस्वीर से बिल्कुल अलग हैं.

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कामरान फरीदी का दावा है कि दाऊद आज भी एक्टिव है और पाकिस्तान में बैठकर अपने नेटवर्क को संभाल रहा है. इतना ही नहीं, उसकी निजी जिंदगी से लेकर ड्रग्स के कारोबार तक को लेकर कामरान ने कई ऐसे दावे किए हैं, जिन्होंने अंडरवर्ल्ड की दुनिया को फिर चर्चा में ला दिया है.

फिल्म वाला दाऊद या असली दाऊद?

आदित्य धर की फिल्म में दाऊद का किरदार एक्टर दानिश इकबाल ने निभाया है. फिल्म के दूसरे भाग 'धुरंधर: द रिवेंज' में दाऊद को 'बड़े साहब' के नाम से दिखाया गया है. पर्दे पर उसका अंदाज एक ऐसे बूढ़े डॉन का है, जो बीमारी और कमजोरी से जूझ रहा है. बिस्तर पर पड़े दाऊद की आवाज से लेकर उसके हाव-भाव तक में लाचारी नजर आती है. उसे पाकिस्तान में रह रहे भारतीय एजेंट की साजिश ने बेड पर ला पटका.

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लेकिन कामरान फरीदी की कहानी इससे बिल्कुल अलग है. उनका दावा है कि दाऊद की हालत फिल्म में दिखाई गई तस्वीर जैसी नहीं है. वह आज भी अपने नेटवर्क को संभाल रहा है और उसके कामकाज में सक्रिय है. फिल्म की कहानी हकीकत से बिल्कुल अलग है.

दाऊद की दूसरी शादी से कोकीन तक, निजी जिंदगी को लेकर बड़े दावे

कामरान फरीदी ने दाऊद की निजी जिंदगी को लेकर भी कई चौंकाने वाली बातें कही हैं. उनके मुताबिक, दाऊद ने खुद से काफी कम उम्र की एक लड़की से दूसरी शादी की है. इतना ही नहीं, कामरान का दावा है कि दाऊद अब कोकीन का नशा भी करता है. उनके मुताबिक, दाऊद और उसकी D-कंपनी भारत और पाकिस्तान में ड्रग्स के कारोबार से जुड़े हुए हैं.

फिल्म में भले ही दाऊद को कमजोर और बीमार दिखाया गया हो, लेकिन कामरान के दावों में उसकी दुनिया का एक अलग ही चेहरा सामने आता है.

दाऊद बनते ही दानिश इकबाल को सुनने पड़े थे ताने

फिल्म में दाऊद को एक ऐसे उम्रदराज डॉन के रूप में पेश किया गया, जिसका शरीर भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन अंडरवर्ल्ड में उसका नाम और दबदबा अब भी कायम है. फिल्म ने दर्शकों पर भारी असर छोड़ा था. लोग उसे ही सच मानते हुए वाहवाही करने लगे थे. लंबे समय दाऊद को लेकर न आने वाली अपडेट्स को देखते हुए कई लोगों ने यह समझ लिया था कि फिल्म असली कहानी कह रही है.

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'धुरंधर' में दाऊद इब्राहिम यानी 'बड़े साहब' का किरदार निभाने वाले एक्टर दानिश इकबाल को भी इस रोल के लिए कम ताने नहीं सुनने पड़े. पर्दे पर उनका लुक और बीमार दाऊद का अंदाज देखकर लोगों ने तरह-तरह की बातें कीं. किसी को उनका गेटअप हैरान कर गया तो किसी ने उनके किरदार को लेकर सवाल उठाए. हालांकि, दाऊद जैसे विवादित और रहस्यमय किरदार को पर्दे पर उतारना आसान नहीं था.

अब कामरान फरीदी का दावा अलग ही तस्वीर पेश करती है. दाऊद एक्टिव है और अपना नेटवर्क बखूबी चला रहा है. कामरान फरीदी ने ये बातें आजतक रेडियो के पॉडकास्ट 'क्राइम ब्रांच' में होस्ट अरविंद ओझा से बातचीत के दौरान शेयर कीं. कामरान के इन दावों एक बार फिर धुरंधर के दाऊद और असल जिंदगी के दाऊद के बीच फर्क को लेकर चर्चा जरूर छेड़ दी है.

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