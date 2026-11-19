यूपी के फतेहपुर जिले में एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने एक हफ्ते के भीतर 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया और तीन थानेदारों को लाइन हाजिर किया. यह कार्रवाई 13 से 18 नवंबर के बीच भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और काम में लापरवाही के आरोपों के चलते की गई. गांजा तस्करों को छोड़ने, अवैध पान मसाला फैक्ट्री को संरक्षण देने, दुष्कर्म मामले में ऑनलाइन रिश्वत लेने और 30 हजार रुपये लेकर जुआ खिलवाने जैसे आरोपों के बाद निलंबन सूची जारी कर सख्त कदम उठाया गया.

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13 से 18 नवंबर के बीच इन पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

जारी सूची के मुताबिक, 13 नवंबर को उपनिरीक्षक पवन कुमार और मुख्य आरक्षी अजय सिंह को निलंबित किया गया. इसके बाद 15 नवंबर को उपनिरीक्षक योगेंद्र प्रताप सिंह, 16 नवंबर को अनुचर जितेंद्र पाल और 17 नवंबर को आरक्षी नित्यानंद यादव पर कार्रवाई हुई. 18 नवंबर को पांच आरक्षियों समेत कुल छह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया.

जुआ खिलवाने और रिश्वत के गंभीर आरोप

कार्रवाई की जद में आए पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगे हैं. इनमें 30 हजार रुपये लेकर जुआ खिलवाने के आरोप में गाजीपुर थाने के छह पुलिसवालों पर कार्रवाई शामिल है. इसके अलावा गांजा तस्करों को छोड़ने, अवैध पान मसाला फैक्ट्री को संरक्षण देने और दुष्कर्म के मामले में ऑनलाइन रिश्वत लेने जैसे आरोपों के चलते पुलिस विभाग में खलबली मची है.

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18 नवंबर को इन आरक्षियों पर हुई निलंबन कार्रवाई

18 नवंबर को निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में महेश साहनी, अजय यादव, अनुज कुमार सिंह, स्वतंत्र मौर्य, अनिल यादव और दीपक यादव शामिल हैं. थाने से लेकर पुलिस लाइन तक के कर्मचारियों पर हुई इस कार्रवाई से महकमे में सख्त संदेश गया है. एसपी की इस मुहिम से लापरवाह कर्मियों में हड़कंप है.

तीन थानेदारों को किया गया लाइन हाजिर

घटना का सफल अनावरण न कर पाने के मामले में तीन थानेदारों के खिलाफ लाइन हाजिर की कार्रवाई की गई है. इनमें एसएचओ हुसैनगंज आलोक पाण्डेय, थाना प्रभारी सुल्तानपुर घोष तेज बहादुर सिंह और थानाध्यक्ष ललौली दिवाकर सिंह शामिल हैं. पुलिस महकमे में लगातार हो रहे इन एक्शन की चर्चा जोरों पर है.

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