मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी किसी ना किसी बात को लेकर चर्चा में रहती हैं. लेकिन उनके जुड़वां बच्चे कृष्णा और आदिया भी अक्सर लाइमलाइट बटोर लेते हैं. आज (19 नवंबर 2026) को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. दरअसल, 19 नवंबर को ईशा अंबानी के बेटे कृष्णा और बेटी आदिया का जन्मदिन है. दोनों 4 साल के हो गए हैं. दोनों का चौथा जन्मदिन मनाने के लिए ईशा अंबानी ने खास पार्टी रखी, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं.



कृष्णा और आदिया की बर्थडे पार्टी की तस्वीरों में मां ईशा अपने नन्हे बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती नजर आ रही हैं. बच्चों के साथ ईशा के भाई आकाश अंबानी का बेटा पृथ्वी अंबानी भी खड़ा नजर आ रहा है. हालांकि, इस सेलिब्रेशन में बच्चों की क्यूटनेस के साथ-साथ एक खास चॉकलेट केक ने भी सबका ध्यान खींच लिया.



बच्चों के बर्थडे पर कैजुअल लुक में दिखीं ईशा अंबानी

कृष्णा और आदिया की बर्थडे पार्टी में ईशा अंबानी का अंदाज काफी सिंपल और खूबसूरत रहा. उन्होंने लाल रंग का टॉप पहना हुआ है, जिसमें वह बेहद प्यारी लग रही हैं. खुले बाल, कानों में छोटे स्टड्स और चेहरे पर मुस्कान उनके लुक को खास बना रहे हैं. ईशा अपने दोनों बच्चों के साथ खड़ी होकर कैमरे के लिए पोज देती नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में वह मिनिमल मेकअप में भी दिखीं.

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कृष्णा और आदिया के क्यूट लुक ने जीता दिल

बर्थडे के खास मौके पर कृष्णा और आदिया भी बेहद प्यारे लग रहे हैं. कृष्णा ने सफेद रंग की कॉलर वाली पोलो टी-शर्ट पहनी है, जबकि आदिया हल्के पेस्टल पिंक रंग की फ्रॉक में नजर आ रही हैं. दोनों अपने जन्मदिन के केक के पास खड़े होकर हंसते हुए फोटो क्लिक कराते दिख रहे हैं. फोटोज में कृष्णा और आदिया की मासूमियत और उनके चेहरे की खुशी देखते ही बनती है.

भांजे पृथ्वी अंबानी भी आए नजर

इस खास सेलिब्रेशन में ईशा अंबानी के साथ पृथ्वी अंबानी भी दिखाई दिए. वह लाल और नीले रंग की स्पोर्ट्स जर्सी पहने हुए हैं, जिस पर 19 नंबर लिखा है. वो भी अपने भाई-बहन की पार्टी में बहुत खुश नजर आए.

केक के चारों तरफ लाइट ग्रीन, येलो, पिंक और स्काई ब्लू कलर की क्रीम से छोटे-छोटे फूल और बेलें बनाई गई थीं. वहीं, केक की ट्रे के नीचे गुलाबी और सफेद ताजे फूलों से डेकोरेशन की गई थी. कुल मिलाकर, बच्चों के चौथे जन्मदिन का यह केक दिखने में बेहद खूबसूरत था. इसकी रंग-बिरंगी डेकोरेशन ने इसे और भी खास बना दिया.

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