तीन साल पहले अहमदाबाद में भारत का वनडे वर्ल्ड कप जीतने का सपना तोड़ने वाले ट्रेविस हेड ने 19 नवंबर की यादें ताजा कर दी हैं. उन्होंने विश्व कप जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की वही ऐतिहासिक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है. इसके साथ कैप्शन में लिखा है- 'Happy birthday'. भारतीय क्रिकेट फैन्स के लिए यह तारीख आज भी उस अधूरे सपने की याद दिलाती है. ऐसे में हेड की इस पोस्ट ने पुरानी हार का किस्सा फिर चर्चा में ला दिया है.

और पढ़ें

19 नवंबर... भारतीय क्रिकेट फैन्स के लिए यह तारीख शायद ही कभी सामान्य हो पाए. ठीक तीन साल पहले इसी दिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करोड़ों भारतीयों का सपना टूट गया था. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया लगातार 10 मैच जीतकर वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंची थी. पूरे देश को उम्मीद थी कि 12 साल बाद भारत एक बार फिर विश्व विजेता बनेगा. लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराकर इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया था.

उस हार का दर्द आज भी फैन्स के जेहन में ताजा है. खासकर ट्रेविस हेड की वह पारी, जिसने भारत के हाथों से विश्व कप की ट्रॉफी छीन ली थी. अब तीन साल बाद हेड ने उसी जीत की याद दिलाते हुए सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की तस्वीर साझा की है. इसके साथ उन्होंने लिखा है- 'Happy birthday 🎂🎉'.

Advertisement

ट्रेविस हेड की यह पोस्ट ऐसे दिन आई है, जब भारतीय क्रिकेट फैन्स 19 नवंबर 2023 के उस फाइनल को याद कर रहे हैं. हेड ने ऑस्ट्रेलिया की चैम्पियन टीम की तस्वीर साझा की है. तस्वीर में विश्व कप जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का जश्न नजर आता है. कैप्शन में सिर्फ 'Happy birthday' लिखकर उन्होंने इस तारीख को अपने अंदाज में याद किया.

19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 240 रन बनाए थे. केएल राहुल ने 66 और विराट कोहली ने 54 रनों की पारी खेली थी. ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क ने तीन विकेट झटके थे. लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया को 47 रनों पर तीन झटके देकर मुकाबले में वापसी की उम्मीद जगा दी थी.

इसके बाद ट्रेविस हेड ने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया. उन्होंने मार्नस लाबुशेन के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 192 रनों की साझेदारी की. हेड ने 120 गेंदों पर 137 रन ठोक दिए, जिसमें 15 चौके और चार छक्के शामिल थे. लाबुशेन ने नाबाद 58 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया ने 43 ओवरों में चार विकेट खोकर 241 रन बना लिए और छठी बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया. हेड को उनकी मैच जिताऊ पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

Advertisement

19 नवंबर 2023 की हार के बाद भारतीय फैन्स के लिए 2024 की टी20 वर्ल्ड कप जीत किसी मरहम से कम नहीं थी. रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 11 साल का आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म किया. इस जीत ने न सिर्फ फैन्स को जश्न मनाने का मौका दिया, बल्कि भारतीय क्रिकेट में एक नए उत्साह और भरोसे का संचार भी किया.

क्या हेड ने भारतीय फैन्स को फिर याद दिलाया पुराना दर्द?

अब 19 नवंबर 2026 को ट्रेविस हेड की पोस्ट ने एक बार फिर उस फाइनल की यादें ताजा कर दी हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विश्व विजेता टीम की तस्वीर के साथ 'Happy birthday' लिखा है. उन्होंने अपने कैप्शन में भारत या भारतीय टीम का कोई सीधा जिक्र नहीं किया है.

हालांकि, तारीख और तस्वीर का संयोग इसे खास बना देता है. ऑस्ट्रेलिया के लिए 19 नवंबर 2023 विश्व कप जीत का जश्न मनाने का दिन है, जबकि भारतीय फैन्स के लिए यह तारीख अब भी एक अधूरे सपने की याद दिलाती है. हेड की इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर उसी पुरानी बहस और भावनाओं को हवा दे दी है.

तीन साल पहले अहमदाबाद में हेड के बल्ले ने भारतीय उम्मीदों को तोड़ा था. अब उसी जीत की तस्वीर के साथ उनका 'हैप्पी बर्थडे' संदेश आया है. भारतीय फैन्स के लिए इस तारीख का दर्द कितना गहरा है, इसे समझने के लिए किसी और कैप्शन की जरूरत नहीं है.

---- समाप्त ----