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रामायण को लेकर इंडियन ऑडियंस का 'डबल स्टैंडर्ड', एवेंजर्स डूम्सडे के नए ट्रेलर से फिर गरमाया VFX पर विवाद

एवेंजर्स डूम्सडे के नए स्पेशल ट्रेलर ने कुछ इंडियन ऑडियंस की पोल खोल दी है. वो इस MCU फिल्म के ट्रेलर को देखकर एक्साइटेड नजर आए, जबकि इसका VFX काफी खराब था. ऐसे में सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि रामायण पर सवाल उठाने वाले लोग. डूम्सडे के समय अपना डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं.

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शुरू हुआ बॉलीवुड वर्सेज हॉलीवुड का खेल! (Photo: Screengrab/Getty Images)
शुरू हुआ बॉलीवुड वर्सेज हॉलीवुड का खेल! (Photo: Screengrab/Getty Images)

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) अपनी अपकमिंग फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. पिछले एक महीने में इसके दो दमदार ट्रेलर सामने आए, जिसने फैंस से बीच तगड़ी हाईप क्रिएट की. डॉ.डूम के आतंक वाले स्पेशल ट्रेलर को सबने देखा और पसंद भी किया. हालांकि इस ट्रेलर को देखकर कुछ लोग बेहद नाखुश भी हुए, क्योंकि उसके विजुअल इफेक्ट्स (VFX) औसत से भी खराब थे. 

एवेंजर्स डूम्सडे का नया ट्रेलर वैसे तो लोगों के बीच हाईप बढ़ाने के लिए डाला गया था. मगर इसके कुछ सीन्स ने सोशल मीडिया पर ऐसी बहस छेड़ दी, जिसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी. मामला अब फिर से रामायण वर्सेज डूम्सडे का हो चुका है. दोनों फिल्मों के वीएफएक्स का कम्पैरिजन किया जा रहा है कि कौन किससे कितना बेहतर है. 

रामायण को लेकर कैसा डबल स्टैंडर्ड?

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भारतीय सिनेमा की तरफ से आ रही रामायण के दोनों पार्ट्स 4000 करोड़ के बजट में बन रहे हैं, जिसमें इसका प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों का खर्च शामिल है. अभी तक फिल्म का ट्रेलर सामने आया है, जिसे देखकर कुछ लोगों ने इसकी तगड़ी आलोचना की थी. उन्हें इसमें 4000 करोड़ रुपये खर्च होते हुए नजर नहीं आए. सबके अपने विचार थे जिसका सम्मान करना भी जरूरी है. लेकिन ये चीज हॉलीवुड के समय में कहां गायब हो जाती है? यही सवाल अब हर कोई उन रामायण को ट्रोल करने वाले आलोचकों से पूछ रहा है, जिन्होंने डूम्सडे के ट्रेलर को देख चुप्पी सी साधी हुई है. 

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आपको बता दें कि एवेंजर्स डूम्सडे का बजट करीब 700 मिलियन डॉलर्स यानी 7000 करोड़ रुपये के आसपास है, जिसमें से 4000 करोड़ प्रोडक्शन तो बाकी बचे हुए पैसे मार्केटिंग पर खर्च किए गए हैं. ये MCU की अभी तक की सबसे महंगी फिल्म में से एक है. इतने पैसे खर्च करने के बावजूद, इस फिल्म का ट्रेलर उतना खास नहीं दिखा, जितनी एक हॉलीवुड लेवल कंटेंट से उम्मीद की जाती है.

डूम्सडे पर क्या बोल रही पब्लिक?

सोशल मीडिया वैसे इस समय डूम्सडे ट्रेलर की ट्रोलिंग से भरा पड़ा है. शनिवार को आए इस ट्रेलर को देखकर कई लोगों ने लिखा कि रामायण MCU की फिल्म से 100 गुना ज्यादा बढ़िया दिख रही है. कुछ यूजर्स ने ये भी लिखा कि डूम्सडे के ट्रेलर के बाद, सभी लोगों को रामायण के मेकर्स से माफी मांगनी चाहिए. एक यूजर ने तो डूम्सडे के वीएफएक्स पर लोगों की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि जब बात हॉलीवुड की आती है तब ये सेलेक्टिव अटैक क्यों होता है?

सोशल मीडिया ऐसे अनगिनत सवालों से भरा पड़ा है. रामायण फिल्म भारतीय सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर प्रेजेंट करने जा रही है. 6 नवंबर को दुनियाभर में इसे सोनी पिक्चर्स रिलीज करने जा रही है. हर किसी की नजरें दोनों फिल्मों रामायण और डूम्सडे पर हैं. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि विजुअल के मामले में कौनसी फिल्म बाजी मारने वाली है. 

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