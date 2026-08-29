आशा भोसले की पोती ने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को बांधी राखी, डेटिंग रूमर्स लगाया फुल स्टॉप

28 अगस्त को देशभर में धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया. आम जनता हो या सेलिब्रिटी हर कोई रक्षाबंधन अपने भाई-बहन पर प्यार लुटाता नजर आया. रक्षाबंधन के मौके पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को एक खास राखी बंधी है, और ये राखी बांधने वाली हैं मशहूर गायिका आशा भोसले की पोती, जनाई भोसले.

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जनाई ने इंस्टाग्राम पर मोहम्मद सिराज संग राखी सेलिब्रेशन की फोटो शेयर की है, जो फैन्स का दिल जीत रही है.

जनाई ने क्रिकेटर को बांधी राखी

शुक्रवार को देशभर में धूमधाम से रक्षाबंधन मनाया गया. इसी दिन जनाई भोसले ने मोहम्मद सिराज को राखी बांधी और इसकी झलक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैंस के साथ शेयर की. फोटो में दोनों के बीच की दोस्ती और सम्मान का रिश्ता नजर आया, जनाई ने कैप्शन में लिखा कि ये पल उनके लिए बहुत खास रहा और उन्होंने सिराज को रक्षाबंधन की बधाई दी.

जनाई लिखती हैं कि हैप्पी राखी उस भाई को जिसने इस रिश्ते को चुना. मैं खुश किस्मत हूं कि मुझे इतना अच्छा भाई मिला. एक नेचुरल प्रोटेक्टर और मेरा सबसे करीबी दोस्त. आप पूरी तरह से लॉक हो गए हो अब, सहना तो पड़ेगा. दिल छू लेने वाले कैप्शन के साथ उन्होंने लाफिंग इमोजी भी बनाई. जनाई की तस्वीर और कैप्शन दोनों बता रहा है कि उनके दिल में क्रिकेटर के लिए खास जगह, प्यार और सम्मान है.

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जनाई भोसले कौन हैं?

जनाई भोसले हिंदुस्तानी संगीत जगत की दिग्गज आशा भोसले की पोती हैं. वो खुद भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अकसर अपनी लाइफस्टाइल, फैशन और खास मौकों की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. आशा भोसले के परिवार से जुड़ी होने के कारण जनाई का हर पोस्ट फैंस का ध्यान खींचता है.

कुछ महीने पहले तक ये कहा जाता था कि जनाई और मोहम्मद सिराज रिलेशनशिप में हैं. लेकिन एक पॉडकास्ट में जनाई ने साफ किया कि मोहम्मद सिराज उनके भाई हैं. दोनों का कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं हैं. आशा भोसले के निधन के समय भी सिराज, जनाई को संभालते नजर आए थे.

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