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12 हजार फुट से लगाई छलांग, पैराशूट खुला नहीं, फिर ऐसे बची महिला की जान

12 हजार फीट से शुरू हुआस्काइडाइविंग जंप एक महिला के लिए कुछ ही पलों में जिंदगी और मौत की लड़ाई बन गया. सिर पर चोट लगने के बाद महिला बेहोश हो गई और बिना पैराशूट खुले तेजी से नीचे गिरने लगी.

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12 हजार फुट की ऊंचाई से बिना पैराशूट खुले नीचे आ गिरी महिला (Photo - AI Generated)
12 हजार फुट की ऊंचाई से बिना पैराशूट खुले नीचे आ गिरी महिला (Photo - AI Generated)

सोचिए, आप हजारों फीट की ऊंचाई से हवा में छलांग लगाते हैं. नीचे जमीन तेजी से करीब आ रही है और तभी आपको होश ही नहीं रहता. पैराशूट खोलने का वक्त निकल जाता है और आप बिना खुले पैराशूट के आसमान से नीचे गिरते रहते हैं. ऐसी स्थिति में किसी के जिंदा बचने की कल्पना करना भी मुश्किल है. लेकिन ब्रिटेन की 35 साल की एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और वह मौत के मुंह से निकल आई.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला ब्रिटेन के नॉटिंघम के पास स्थित लैंगर एयरफील्ड का है. यहां 7 अगस्त को स्काइडाइविंग के दौरान होली विफन के साथ ऐसा हादसा हुआ, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. एक दूसरे स्काइडाइवर की टक्कर से होली के सिर पर जोरदार चोट लगी और वह हवा में ही बेहोश हो गईं. इसके बाद वह करीब 10 हजार फीट तक बिना खुले पैराशूट के नीचे गिरती रहीं.

12 हजार फीट की ऊंचाई से शुरू हुआ खतरनाक सफर
होली एक ग्रुप के साथ स्काइडाइविंग कर रही थीं. इस दौरान 'ट्रैकिंग' नाम की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा था. इसमें स्काइडाइवर्स शरीर को लगभग क्षैतिज स्थिति में रखकर तेजी से नीचे की तरफ आते हैं.

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होली और बाकी लोगों ने करीब 12 हजार फीट की ऊंचाई से विमान से छलांग लगाई. सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी एक दूसरे स्काइडाइवर का पैर होली के सिर से टकरा गया.टक्कर इतनी जोरदार थी कि होली बेहोश हो गईं. इसके बाद वह अपने पैराशूट को खोलने की स्थिति में नहीं थीं और तेज रफ्तार से नीचे गिरती चली गईं.

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साथी ने बचाने की पूरी कोशिश की
होली को नीचे गिरते देखकर एक दूसरे स्काइडाइवर ने उनका पीछा किया. उसने हवा में होली तक पहुंचने और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन करीब 3,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद उसे अपना पैराशूट खोलना पड़ा.इस दौरान होली लगातार नीचे गिरती रहीं. हादसे का कुछ हिस्सा हेलमेट पर लगे कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है.

यह भी पढ़ें: लोन नहीं चुकाया... अब बिकेगा खामेनेई का लंदन वाला घर, कीमत है 450 करोड़!

रिपोर्टों के मुताबिक होली लगभग 10 हजार फीट तक बिना खुले पैराशूट के नीचे आईं. उन्हें खुद इस दौरान क्या हुआ, इसका ज्यादा कुछ याद नहीं है. बाद में उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना देख रही हों और स्काइडाइविंग कर रही हों. उन्हें अगली स्पष्ट याद तब आई जब उन्होंने खुद को जमीन पर पाया.

पेड़ ने बचाई जान
आखिरकार वह तय लैंडिंग वाली जगह पर नहीं, बल्कि एक पेड़ से जा टकराईं. पेड़ ने उनके गिरने की रफ्तार को कम किया. यही पेड़ शायद उनकी जिंदगी और मौत के बीच सबसे बड़ा फर्क साबित हुआ. जमीन पर पहुंचने के बाद होली को अस्पताल ले जाया गया. इस खतरनाक हादसे में होली की बाईं टांग टूट गई और उनकी रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर हुआ. शरीर पर कई जगह चोट और गंभीर नीले निशान भी आए.

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