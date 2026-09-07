scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कहानी सुनेंगे, सवाल पूछेंगे और बनाएंगे तस्वीरें... साक्षरता दिवस पर यूपी की बालवाटिकाओं में खास एक्टिविटी

उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों की बुनियादी शिक्षा को मज़बूत बनाने के लिए बालवाटिका स्तर पर 'आओ सुनें और सुनाएं कहानी' कार्यक्रम शुरू किया है. इस कार्यक्रम के तहत बच्चे कहानियां सुनेंगे, उन पर चर्चा करेंगे.

Advertisement
X
उत्तर प्रदेश बालवाटिका में आओ सुनें सुनाएं कहानी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है
उत्तर प्रदेश बालवाटिका में आओ सुनें सुनाएं कहानी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बच्चों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए बालवाटिका स्तर से ही सीखने की प्रक्रिया को रोचक और रचनात्मक बनाने पर जोर दे रही है. इसी कड़ी में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर 8 सितंबर को प्रदेशभर में 'आओ सुनें और सुनाएं कहानी' एक्टिविटी आयोजित की जा रही है. इसके तहत बच्चे न केवल कहानियां सुनेंगे, बल्कि उन पर चर्चा करेंगे, सवालों के जवाब देंगे और कहानी से प्रेरित होकर चित्र भी बनाएंगे.

यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों और बालवाटिकाओं के साथ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) में आयोजित किया जाएगा. इसका उद्देश्य कहानी को सीखने का माध्यम बनाकर बच्चों में सुनने और समझने की क्षमता के साथ अपनी बात कहने, कल्पनाशीलता और रचनात्मक सोच को विकसित करना है.

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी के निर्देशों के क्रम में कार्यक्रम की रूपरेखा जारी की गई है. इसमें बालवाटिकाओं के साथ डायट स्तर पर भी विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने और स्थानीय स्तर पर नवाचारों को शामिल करने पर जोर दिया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

compensesion
शहीद के परिवार को अपने हक के लिए क्यों भटकना पड़े?
सहारनपुर में जमीन के नीचे मिली संरचना, ASI बोली...
Lucknow Giant Neem Tree
लखनऊ में बारिश के बीच सड़क पर गिरा विशालकाय नीम का पेड़, कार दबी
Mystery Deepens as ASI Dives 20 Feet into Well Under Collectorate Mosque with Lakhori Bricks
मस्जिद के नीचे 20 फीट गहराई में क्या मिला, ASI ने खोला 200 साल पुराना राज
Court Orders Arrest of CO Satyendra Tiwari for Contempt in Kaushambi Sirathu Circle Case
‘CO साहब हाजिर हो’, दो बार नहीं पहुंचे तो कोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का आदेश

कहानी सुनेंगे बच्चे, सवालों के देंगे जवाब
को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों और बालवाटिकाओं में बालवाटिका हस्तपुस्तिका की दिवस योजना के मुताबिक स्वागत और स्वतंत्र खेल गतिविधि के बाद कहानी का सत्र होगा. इसी दौरान 'आओ सुनें और सुनाएं कहानी' एक्टिविटी कराई जाएगी.

Advertisement

बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर से उपलब्ध बिग बुक या स्थानीय कहानियों में से किसी कहानी का चयन किया जाएगा. ऐसी कहानियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनसे बच्चों को नैतिक संदेश भी मिल सके.

कहानी सुनाने के दौरान बच्चों को केवल श्रोता बनाकर नहीं रखा जाएगा. उनसे कहानी से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे और अपने तरीके से जवाब देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इसमें खुले और बंद छोर वाले प्रश्न शामिल होंगे, जिससे बच्चे कहानी को समझने के साथ अपनी कल्पना और सोच का भी इस्तेमाल कर सकें.

कहानी सुनकर बनाएंगे तस्वीर

कहानी समाप्त होने के बाद भी बच्चों की गतिविधियां जारी रहेंगी. उन्हें कागज और रंग उपलब्ध कराकर कहानी से प्रेरित चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. बच्चे अपने बनाए चित्र के बारे में दूसरों को बताएंगे और कहानी से जुड़ी अपनी बात भी रखेंगे.

बच्चों की बनाई सामग्री को सुरक्षित रखने और उनके चित्रों को प्रदर्शित कर उनकी सराहना करने के निर्देश भी दिए गए हैं. इसका उद्देश्य बच्चों को अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने का अवसर देने के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है.

DIET में अभिभावक भी हो सकेंगे शामिल

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में भी इस अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम होंगे. स्थानीय जरूरतों के मुताबिक इनमें नए और नवाचारी प्रयोग किए जा सकेंगे. आसपास की बालवाटिकाओं के बच्चों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन और अभिभावकों को भी इसमें आमंत्रित किया जा सकेगा.

Advertisement

डायट में कहानी पढ़ने, उसके बाद बच्चों के साथ चर्चा और प्रश्नोत्तर तथा अभिभावकों और शिक्षकों की सहभागिता से कहानी वाचन जैसी गतिविधियां प्रस्तावित हैं. सभी बालवाटिकाओं में कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए प्रधानाध्यापकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और संबंधित शिक्षण सहयोगियों की भागीदारी रहेगी.

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि सरकार बुनियादी शिक्षा को मजबूत आधार देने के लिए सीखने को आनंद और रचनात्मकता से जोड़ रही है. उनके मुताबिक ऐसी गतिविधियों से बच्चों में भाषा, कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति का विकास होगा.

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने कहा कि कहानी बच्चों के सीखने, सोचने और अपनी बात कहने का सहज माध्यम है. यह पहल बच्चों की रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के साथ साक्षरता की मजबूत नींव तैयार करने में मददगार होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    हीरो ने 50 बार की उल्टी, कास्ट-क्रू ने छोड़ा साथ, हनुमान अंश को बनाने में बेले पापड़, नीम करोली बाबा बनने से डरे थे शोभिनव |
    Hartalika Teej 2026: 13 या 14 सितंबर, हरतालिका तीज का व्रत कब है? जानें सही तिथि और शुभ मुहूर्त |
    ऑपरेशन सिंदूर से लेकर भविष्य के युद्ध तक, पूर्व नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी ने कई अहम मुद्दों पर की बात |
    Aloo Paneer Cutlet Recipe: उंगलियां चाटने को मजबूर कर देगा आलू-पनीर का यह क्रंची कटलेट! नोट करें आसान रेसिपी |
    दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे के लिए कौन जिम्मेदार? देखें हल्ला बोल |
    शहीद के परिवार को अपने हक के लिए क्यों भटकना पड़े? |
    इस बार कोहली-रोहित का बल्ला रहेगा खामोश! NZ दौरे पर भारत की राह नहीं होगी आसान, आखिर किसने दी ये खुली चुनौती? |
    मस्जिद ध्वस्तीकरण के बाद 20 फीट नीचे मिली संरचना, ASI ने खोला राज़ |
    विधायकों को विधानसभा में घुसने से न रोके पुलिस, ये स्पीकर का काम, हाई कोर्ट के निर्देश |
    PM मोदी का BookMyShow पर पहला इवेंट, 1 घंटे में सभी सीटें फुल, 42 हजार वेटिंग में
    Advertisement