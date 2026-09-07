'मिर्जापुर: द मूवी' के गाने पर विवाद, चंद पैसों और पब्लिसिटी के लिए सिंगर ने किया तमाशा? दिया जवाब

राजस्थानी कलाकार और सिंगर रैपरिया बालम इन दिनों अपने गाने शूरवीर को लेकर सुर्खियों में हैं. इस गाने को हाल ही में आई मिर्जापुर द मूवी के क्लाइमैक्स में इस्तेमाल किया गया. सिंगर का दावा है कि उनके गाने का इस्तेमाल बिना उनकी इजाजत के हुआ. ये गाना गैंगस्टर को नहीं, बल्कि उन वीर-बहादुर जैसे महाराणा प्रताप को समर्पित था. ऐसा करके राजस्थान का अपमान किया गया है. हालांकि कुछ लोग उनके दावों के बाद ये कहने लगे कि रेपरिया बालम ऐसा सिर्फ पब्लिसिटी या पैसे एंठने के लिए कर रहे हैं.

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शूरवीर गाने पर जारी है विवाद

मिर्जापुर द मूवी संग जारी अपने विवाद के बीच रैपरिया बालम ने अब उन लोगों को करारा जवाब दिया है, जो उनकी इस लड़ाई को ‘पब्लिसिटी स्टंट’ और पैसे ऐंठने की कोशिश बता रहे हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर दो लंबे वीडियो पोस्ट किए, जिसमें वो अपने गाने शूरवीर के राइट्स और उसके इस्तेमाल पर सवाल उठा रहे हैं.

उन्होंने दावा किया कि उनका गाना रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स के पब्लिक डोमेन में उनके नाम से रजिस्टर्ड है. उन्होंने लोगों से खुद रिकॉर्ड चेक करने की अपील करते हुए सवाल उठाया कि अगर गाने के अधिकार किसी और के पास हैं, तो फिर सरकारी रिकॉर्ड में ये गाना उनके नाम पर क्यों दर्ज है?

उन्होंने अपनी आवाज, संगीत और कंपोजिशन को बिना अनुमति इस्तेमाल किए जाने पर सवाल उठाया है. रैपरिया बालम ने कहा- मेरी आवाज, मेरा संगीत, मेरी कंपोजिशन को बिना मेरी इजाजत के इस्तेमाल किया गया, उसका लाभ उठाया गया. अगर डिजिटल कंपनियों के पास गाने के अधिकार या लाइसेंस हैं, तो फिर कॉपीराइट रिकॉर्ड में मेरा नाम क्यों मौजूद है. ये एक कलाकार के हक की लड़ाई है.

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रैपरिया बालम की नहीं किसी से दुश्मनी

हालांकि, इस लड़ाई के बीच रैपरिया बालम ने ये भी साफ किया कि उन्हें किसी से कोई बैर नहीं है. उन्होंने कहा कि वो बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं और रवि किशन और पंकज त्रिपाठी के बड़े फैन हैं. उनका कहना है कि अगर उनसे अनुमति ली जाती, तो वो दूसरा गाना बनाकर देने के लिए भी तैयार थे.

लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक भावुक बात भी कही कि कलाकार के लिए उसकी रचनाएं उसके बच्चों जैसी होती हैं. जिस गाने को उन्होंने बड़े प्यार से महाराणा प्रताप के लिए बनाया था, उसे जिस तरह पेश किया गया, उससे वो बेहद आहत हैं. रैपरिया बालम को लगातार लोगों का साथ मिलता नजर आ रहा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि सिंगर की ये कॉपीराइट की लड़ाई आगे क्या मोड़ लेती है और क्या उन्हें अपने गाने पर अपना दावा साबित करने में कामयाबी मिलती है.

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