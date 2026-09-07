'हनुमान अंश' बनाने में बेले पापड़, हीरो ने 50 बार की उल्टी, भागी कास्ट-क्रू, नीम करोली बाबा बनने से डरे थे शोभिनव

नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बनी फिल्म हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस पर डंका बज रहा है. शुरुआती हफ्तों में फ्लॉप करार दी गई इस फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है. इसे सिर्फ फैंस का नहीं, हर इंडस्ट्री का सपोर्ट मिल रहा है. महज 2 करोड़ में बनी ये फिल्म आज कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रही है. लेकिन मेकर्स के लिए इसे बनाना इतना आसान नहीं था.

और पढ़ें

कैसे बनी हनुमान अंश?

डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी के मुताबिक, फिल्म के प्रोडक्शन में काफी दिक्कतें आई थीं. ओरिजनल लीड एक्टर के बीमार पड़ने के बाद उन्होंने फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनव सत्य को कास्ट करने का फैसला किया. उनके इस स्टेप ने पूरी फिल्म की किस्मत बदल दी. शोभिनव और विशाल ने हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में बताया कैसे कम बजट के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था.

शोभिनव ने कहा- हनुमान अंश को कई लोगों ने छोड़ा था. क्योंकि उन्हें लगा था ये फिल्म कभी फ्लोर पर नहीं जाएगी. ऐसे में वे लोग चित्रकूट में फिल्म के लोकेशन पर नहीं पहुंचे थे. एक वक्त ऐसा था जब अकेला मैं फिल्म के सेट पर खड़ा था. मुझे उम्मीद थी कि ये प्रोजेक्ट जरूर बनेगा. इससे पहले भी मैंने इंडिपेंडेंट फिल्में की थीं. ऐसी दिक्कतों को मैंने पहले भी देखा था.

Advertisement

''लेकिन आखिरी मोमेंट में मैंने तक कह दिया था कि ये नहीं होगा. पर विशाल को पूरा भरोसा था. वो आखिरी मोमेंट तक कहते रहे कि हम ये फिल्म कर लेंगे. वो खुद को पूरी तरह इस फिल्म में समर्पित कर चुके थे. हम शूटिंग लोकेशन तक पहुंचने की कंडीशन में नहीं थे. लेकिन कैसे ना कैसे करके हमने ट्रेन पकड़ी और वहां पहुंचे.''

क्या-क्या दिक्कतें आई थीं?

विशाल ने लीड रोल शोभिनव को मिलने की कहानी बताई. उन्होंने बताया कि लीड हीरो बेहद बीमार हो गया था. डायरेक्टर ने बताया कि लीड एक्टर को करीब 40-50 बार उल्टियां हुई थीं. वो सेट पर पूरी तरह से थका हुआ और बीमार हाल में आता था. ऐसी हालत में उनके साथ शूट करना संभव नहीं था. आमतौर पर ऐसे हालात पैदा होने पर छोटी फिल्में बंद हो जाती हैं, लेकिन विशाल ने हार नहीं मानी. उन्हें लगा कि शोभिनव का चेहरा नीम करोली बाबा से काफी हद तक मिलता जुलता है. यही वजह थी कि उन्होंने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को ही फिल्म का लीड एक्टर बनाने का फैसला किया.

कैसे शोभिनव रोल के लिए राजी हुए?

हालांकि शोभिनव को जब ये रोल ऑफर हुआ तो वो भी घबरा गए थे. उनके लिए खुद को मनाना आसान नहीं था. क्योंकि शोभिनव खुद बाबा के भक्त हैं. उन्हें डर था कि कहीं दर्शक उन्हें इस किरदार में स्वीकार न करें. शोभिनव के मन में सवाल था कि जो लोग उन्हें अब तक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर जानते हैं, वो उन्हें अचानक एक्टर के रूप में कैसे स्वीकार करेंगे? तब विशाल ने एक्टर को ये रोल लेने के लिए मोटिवेट किया. उन्हें भरोसा दिलाया.

Advertisement

फिल्म हनुमान अंश को विशाल चतुर्वेदी ने लिखा, निर्देशित और प्रोड्यूस किया है. मेकर्स ने इसके सीक्वल का भी ऐलान कर दिया है. अब मूवी को ग्लोबली रिलीज करने की तैयारी है.



---- समाप्त ----