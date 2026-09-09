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'हेलीपैड पर सीमेंट-गारा डालकर बहाने बना रहे', बुलंदशहर दौरे पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप

बुलंदशहर में 11 सितंबर के कार्यक्रम से पहले अखिलेश यादव ने हेलीपैड का VIDEO शेयर किया. उन्होंने जलभराव नहीं होने का दावा करते हुए प्रशासन पर दौरा रद्द कराने का बहाना तलाशने का आरोप लगाया.

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बुलंदशहर हेलीपैड का वीडियो शेयर कर अखिलेश ने उठाए सवाल. (Photo: PTI/File)
बुलंदशहर हेलीपैड का वीडियो शेयर कर अखिलेश ने उठाए सवाल. (Photo: PTI/File)

उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गरमाता जा रहा है. नेताओं के दौरे बढ़ रहे हैं और रैलियों का दौर भी तेज है. इसी बीच बुलंदशहर में एक हेलीपैड को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. 11 सितंबर के कार्यक्रम से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने दावा किया कि हेलीपैड पर दूर-दूर तक पानी नहीं है. साथ ही आरोप लगाया कि प्रशासन उनका कार्यक्रम रद्द कराने का बहाना तलाश रहा है.

अखिलेश यादव ने बुलंदशहर के हेलीपैड का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि 'मौके पर जलभराव नहीं है'. उनका आरोप है कि 'सीमेंट, गारा और पेवर ब्लॉक दिखाकर लैंडिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं'.

उन्होंने मांग की कि सपा पदाधिकारियों की मौजूदगी में किसी निष्पक्ष विशेषज्ञ से हेलीपैड की जांच कराई जाए. इससे मौके की वास्तविक स्थिति साफ हो जाएगी. अखिलेश ने यह भी सवाल उठाया कि हेलीपैड और मौसम सिर्फ विपक्ष के लिए ही खराब क्यों होते हैं?

सड़क से आएंगे तो क्या रास्ते खुदवा दोगे?

अखिलेश ने सड़क मार्ग से बुलंदशहर पहुंचने को लेकर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि अगर वह सड़क से आते हैं तो क्या एक्सप्रेसवे, हाईवे या दूसरी सड़कों की खराब हालत का बहाना बनाया जाएगा?

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इस पर उन्होंने तंज करते हुए पूछा कि अगर सड़क से आने पर भी कोई अड़चन खड़ी की गई तो क्या रास्ते खुदवा दिए जाएंगे. उनका कहना है कि सड़कों की स्थिति पहले से ही खराब है.

फिलहाल, अखिलेश यादव ने हेलीपैड का वीडियो शेयर कर प्रशासन के दावे पर सवाल खड़े किए हैं. अब विवाद इस बात पर है कि हेलीपैड पर वास्तव में लैंडिंग में दिक्कत है या नहीं. अखिलेश का 11 सितंबर का कार्यक्रम इसी विवाद के बीच चर्चा में है.
 

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