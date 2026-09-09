Surya Gochar 2026: 17 सितंबर से सूर्य बदलेंगे चाल, 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Surya Gochar 2026: ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पद और नेतृत्व क्षमता का कारक माना जाता है. जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग देखने को मिलता है. सितंबर में सूर्य एक बार फिर राशि बदलने जा रहे हैं. 17 सितंबर 2026 को सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, 17 अक्टूबर तक इसी राशि में रहेंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य का यह गोचर कुछ राशियों के लिए करियर, नौकरी और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर लेकर आ सकता है.

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सूर्य का कन्या राशि में गोचर

सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. कन्या राशि का स्वामी बुध है, जिसे बुद्धि, तर्क, व्यापार और गणना का कारक माना जाता है. ऐसे में सूर्य और बुध से जुड़े प्रभावों के कारण इस अवधि में कामकाज में योजना बनाकर आगे बढ़ना महत्वपूर्ण रहेगा. करीब एक महीने तक चलने वाले इस गोचर के दौरान कुछ लोगों को अटके काम पूरे करने और नई जिम्मेदारियां हासिल करने का अवसर मिल सकता है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर कामकाज के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है. नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इसके साथ अपनी क्षमता दिखाने के मौके भी मिलेंगे. लंबे समय से रुके किसी काम को पूरा करने में सफलता मिल सकती है. प्रतियोगिता या कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ने के बावजूद लगातार प्रयास करने पर अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को भी कोई नया विकल्प मिल सकता है.

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धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर करियर में बदलाव और प्रगति के संकेत दे सकता है. ऑफिस में आपकी राय और काम को महत्व मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से नई जिम्मेदारी या कोई महत्वपूर्ण अवसर हाथ लग सकता है. कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी काम का विस्तार करने की दिशा में आगे बढ़ने का समय हो सकता है. पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना भी बन सकती है.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों को सूर्य के गोचर से अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. नौकरी में पद, जिम्मेदारी या भूमिका में बदलाव के संकेत हैं. लंबे समय से किए जा रहे प्रयास रंग ला सकते हैं. कारोबारियों को पुराने सौदों, ग्राहकों या संपर्कों से फायदा मिल सकता है. हालांकि आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा. आमदनी के साथ खर्चों को भी संतुलित रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.

17 अक्टूबर तक रहेगा सूर्य का प्रभाव

सूर्य 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक कन्या राशि में रहेंगे. इस दौरान नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने की सलाह दी जाती है. खासतौर पर जिन लोगों के काम किसी अधिकारी की मंजूरी या पुराने निर्णय के कारण अटके हुए हैं, उनके लिए आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है.

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