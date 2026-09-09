नाले के पास बैठा था 15 फीट का अजगर... देखने उमड़ी भीड़, VIDEO बनाने के चक्कर में लोग करीब पहुंच गए

उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के पॉश इलाके में एक विशालकाय अजगर दिखाई दिया. देखते ही देखते आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई. कोई दूर से देख रहा था तो कई लोग अजगर के बेहद करीब जाकर उसका वीडियो और फोटो बनाने लगे. मामला शहर के कलेक्ट्रेट रोड स्थित कॉलेज के दूसरे गेट के पास का है.

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दरअसल, देर शाम एक राहगीर की नजर नाले के पास बैठे विशालकाय अजगर पर पड़ी. अजगर को देखकर वह चौंक गया. देखते ही देखते आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी हो गई. फिर क्या था... लोग जुटने लगे. कुछ ही देर में वहां भीड़ लग गई. लोग अपने मोबाइल निकालकर अजगर के फोटो और वीडियो बनाने लगे. कई लोग बेहद करीब पहुंच गए.

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अजगर की लंबाई करीब 10 से 15 फीट बताई जा रही है. विशालकाय अजगर को देखकर लोगों में उत्सुकता इतनी ज्यादा थी कि कई लोग उसके नजदीक पहुंचकर वीडियो बनाने लगे. इससे मौके पर अफरातफरी जैसी स्थिति बन गई. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सबसे पहले लोगों को अजगर से दूर किया. इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई.

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सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम और कर्वी क्षेत्र के रेंजर मौके पर पहुंचे. टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़ने का अभियान शुरू किया. काफी सावधानी के साथ अजगर को पकड़ा गया. रेस्क्यू के बाद उसे सुरक्षित तरीके से वहां से ले जाया गया और जंगल के एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों की नजरें पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी रहीं.

बारिश और बाढ़ के कारण जंगल से बाहर आया?

चित्रकूट के डीएफओ प्रत्यूष कुमार कटियार के मुताबिक, वन विभाग को अजगर निकलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा गया. डीएफओ के अनुसार, अजगर एक वयस्क इंडियन रॉक पाइथन (Indian Rock Python) था और उसकी लंबाई करीब 10 से 15 फीट थी. वन विभाग का कहना है कि यह प्रजाति आमतौर पर जंगलों में पाई जाती है. हाल के दिनों में हुई बारिश और बाढ़ के कारण अजगर अपने प्राकृतिक आवास से बाहर निकलकर रिहायशी इलाके तक पहुंच गया होगा. फिलहाल, वन विभाग की टीम ने अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसे जंगल में उसके प्राकृतिक माहौल में छोड़ दिया.

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