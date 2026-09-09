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कौन हैं त्र‍िपुराना व‍िजय, ज‍िनकी फ‍िरकी के सामने वैभव सूर्यवंशी हुए ढेर, IPL का बदला दलीप ट्रॉफी में ल‍िया

दलीप ट्रॉफी फाइनल 2026 जारी है, इसकी दूसरी पारी में वैभव सूर्यवंशी कुछ खास नहीं कर सके और स्टम्प आउट हो गए. खास बात यह है कि उनको ज‍िन त्र‍िपुराना व‍िजय ने आउट किया, उनका आईपीएल डेब्यू राजस्थान रॉयल्स के ख‍िलाफ हुआ था, उस मुकाबले में तब व‍िजय पर वैभव टूट पड़े थे, लेकिन दलीप ट्रॉफी में व‍िजय ने वैभव से बदला ले लिया.

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वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी फाइनल में दूसरी पारी में 8 रन बनाकर आउट हो गए (Photo: PTI)
वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी फाइनल में दूसरी पारी में 8 रन बनाकर आउट हो गए (Photo: PTI)

त्र‍िपुराना व‍िजय... वो गेंदबाज, जिन्होंने दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में दूसरी पारी में वैभव सूर्यवंशी को स्टम्प आउट करवाया.  9 स‍ितंबर (बुधवार) को चेन्नई के एमए च‍िदम्बरम स्टेड‍ियम में चटकदार धूप ख‍िली थी. साउथ जोन के पहली पारी में 336 रनों पर स‍िमटने के बाद ईस्ट जोन की दूसरी पारी शुरू हो चुकी थी, ओपन‍िंग करने अभिमन्यु ईश्वरन के साथ वैभव सूर्यवंशी आए, लेकिन पूरा फोकस वैभव पर ही था.

वैभव ने संभलकर खेलना शुरू किया. शुरुआती 6 गेंदों पर एक भी रन नहीं बनाया, लगा पारी लंबी जाएगी.   लेकिन फ‍िर वैभव सूर्यवंशी जल्दी कर बैठे.. फ्लाइटेड गेंद म‍िड‍िल स्टम्प पर प‍िच होकर ऑफ ऑफ स्टम्प की ओर न‍िकल गई... वैभव तेजी से बाहर न‍िकले,पीछे खड़े व‍िकेटकीपर नारायण जगदीशन ने कोई गलती नहीं की और उनको स्टम्प कर दिया. 

वैभव को आउट करने वाले त्र‍िपुराना व‍िजय का जोश देखने लायक था, वैभव का आउट करना आईपीएल मैच का व‍िजय का 'बदला' था. बदला कैसे था? इसके लिए आपको इसी साल के एक आईपीएल मैच की कहानी बताते हैं, जहां वैभव ने व‍िजय की जमकर कुटाई की थी. वो त्र‍िपुराना व‍िजय का आईपीएल का डेब्यू था. 

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जब आईपीएल में भ‍िड़े व‍िजय और वैभव 
त्र‍िपुराना व‍िजय को द‍िल्ली कैप‍िटल्स ने आईपीएल 2025 में 30 लाख रुपए की कीमत में खरीदा था. लेकिन उनका आईपीएल डेब्यू 2026 आईपीएल सीजन में हुआ. व‍िजय के डेब्यू की तारीख थी 17 मई 2026. वो द‍िल्ली कैप‍िटल्स की ओर से राजस्थान रॉयल्स के ख‍िलाफ खेलने उतरे.

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द‍िलचस्प बात यह रही कि उन्होंने आईपीएल डेब्यू की पहली गेंद और पहला ओवर वैभव सूर्यवंशी को फेंका. अपने पहले ओवर में व‍िजय खासा महंगे साब‍ित हुए. वैभव ने उनके उस ओवर में 18 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शाम‍िल रहा. उस मैच में व‍िजय ने 2 ओवर में कुल 29 रन द‍िए. यह व‍िजय का एकमात्र आईपीएल मैच रहा. 

Tripurana Vijay
त्र‍िपुराना व‍िजय घरेलू क्रिकेट में आंध्र प्रदेश के लिए खेलते हैं (Photo: PTI)

17 मई 2026 के बाद तारीख आई 9 स‍ितंबर 2026... जहां दोनों ख‍िलाड़ी आमने-सामने थे.  ईस्ट जोन की पारी के छठे ओवर की पहली गेंद पर उनको स्टम्प आउट करवा द‍िया. और इस तरह उन्होंने आईपीएल का 'बदला' दलीप ट्रॉफी में आकर ले लिया.

कौन हैं वैभव को आउट करने वाले त्र‍िपुराना व‍िजय?
वैभव को आउट करने वाले त्र‍िपुराना व‍िजय 5 स‍ितंबर को ही 25 साल के हुए हैं. 5 सितंबर 2001 को आंध्र प्रदेश के तेक्काली में उनका जन्म हुआ था. वह घरेलू क्रिकेट में आंध्र प्रदेश की टीम से खेलते हैं. वह दाएं हाथ के ऑफ स्प‍िनर गेंदबाज हैं. वहीं वो दाएं हाथ से ही बैट‍िंग करते हैं. इस दलीप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले से पहले तक उन्होंने 16 फर्स्ट क्लास मैचों में 52 विकेट लिए हैं, 327 रन बनाए हैं. वहीं 14 ल‍िस्ट ए मैचों में उनके नाम 5 विकेट हैं. 11 टी0 मुकाबलों में उन्होंने 14 विकेट लिए हैं, वहीं 50 रन बनाए हैं. 

वैसे दलीप ट्रॉफी के फाइनल में भी त्र‍िपुराना व‍िजय साउथ जोन के सबसे सफल गेंदबाज थे और उन्होंने उस पारी में ईस्ट जोन के ख‍िलाफ 42 ओवर में 180 रन देकर 4 विकेट झटके थे.

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दलीप ट्र्रॉफी का फाइनल बुधवार (9 स‍ितंबर) को चौथा द‍िन था. साउथ जोन की टीम पहली पारी में 336 रनों पर आउट हुई, इसके बाद ईस्ट जोन ने फॉलोऑन न देकर खुद ही बल्लेबाजी की. पहली पारी में  ईस्ट जोन टीम ने पहली पारी में 708 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. यह मुकाबला चेन्नई के एमए च‍िदम्बरम स्टेड‍ियम में जारी है.


 

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