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बिहार: स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने IGIMS का किया औचक निरीक्षण, शादी के सवाल पर मुस्कुराकर निकले

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार शुक्रवार को पटना के IGIMS अस्पताल के निरीक्षण पर पहुंचे. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए. CCS वार्ड के उद्घाटन के बाद मरीजों और परिजनों ने मंत्री के सामने इलाज में लापरवाही समेत कई शिकायतें रखीं. एक व्यक्ति ने गलत ब्लड प्रेशर नापने से मां की मौत का आरोप लगाया.

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पटना IGIMS में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार. (Photo: ITG)
पटना IGIMS में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार. (Photo: ITG)

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. शुक्रवार को उन्होंने पटना के प्रतिष्ठित सरकारी अस्पताल IGIMS का निरीक्षण किया. हालांकि, इस दौरान जो हुआ, उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. 

दरअसल, निरीक्षण के दौरान जब एक पत्रकार ने स्वास्थ्य मंत्री से शादी को लेकर सवाल किया तो वह मुस्कुरा कर चल दिए. वहीं, सोशल मीडिया पर उनकी शादी को लेकर काफी चर्चा तेज है. दावा तो ये भी किया जा रहा है कि मार्च में उनकी शादी होने वाली है. 

स्वास्थ्य मंत्री के सामने लगा शिकायतों का अंबार
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने IGIMS पहुंच कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने CCS वार्ड का उद्घाटन भी किया. लेकिन उद्घाटन के बाद माहौल अचानक बदल गया. जैसे ही मंत्री मरीजों के बीच पहुंचे, शिकायतों की बाढ़ आ गई.

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एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसकी मां का ब्लड प्रेशर गलत नापा गया, जिससे उनकी मौत हो गई. वहीं एक महिला ने भी गलत इलाज का आरोप लगाते हुए गंभीर सवाल उठाए. मरीज और उनके परिजन लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करते रहे. लोगों ने कहा कि अस्पताल में सही इलाज नहीं हो रहा और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

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शादी के सवाल पर मुस्कुरा कर चल दिए
इस दौरान मंत्री निशांत कुमार सभी शिकायतें सुनते रहे और मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते नजर आए. वहीं शादी के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा कर चल दिए. 

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