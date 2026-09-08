Rahu Rashi Parivartan 2026: राहु का मकर राशि में गोचर, 2028 तक इन 3 राशियों पर होगी धनवर्षा

Rahu Rashi Parivartan 2026: राहु इस वक्त कुंभ राशि में बैठा है और 5 दिसंबर को शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि में गोचर करेगा. राहु साल 2027 में राशि परिवर्तन नहीं करेगा. फिर सीधे 23 जून 2028 को राहु का धनु राशि में गोचर होगा. करीब डेढ़ साल की इस अवधि में राहु तीन राशियों को जबरदस्त लाभ दे सकते हैं. कुंभ राशि में आने के बाद मेष, कन्या और धनु राशि पर राहु की शुभ दृष्टि रहेगी. आइए जानते हैं कि मकर राशि में विराजमान राहु इन्हें कितना लाभ देगा.

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मेष राशि

मेष राशि वालों को करियर में कई अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. इस राशि के जातक हर मोर्चे पर सफलता प्राप्त करेंगे. धन के मामले में भी यह समय खास हो सकता है. ऐसी संभावना है कि जहां से धन मिलने की उम्मीद नहीं होगी, वहां से भी धन का आगमन हो सकता है. यानी आर्थिक स्थिति में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कर्जों से राहत मिलेगा. निवेश आदि के मामलों से लाभान्वित होंगे. मुख्य रूप से प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको बड़ा लाभ मिल सकता है.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का मकर राशि में गोचर शानदार माना जा रहा है. इस दौरान लाइफ में रोमांस बना रहेगा. पति-पत्नी के बीच चल रही अनबन दूर होगी. विद्यार्थियों के लिए भी यह समय शुभ माना गया है. परिवार में धन-धान्य बना रह सकता है. हालांकि इस दौरान जीवनसाथी का ख्याल रखने की सलाह दी गई है. कुल मिलाकर राहु का यह नक्षत्र गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए कई सकारात्मक संकेत लेकर आ सकता है. सेहत में सुधार आएगा. रोग-बीमारियों से बचे रहेंगे.

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धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए राहु का यह राशि परिवर्तन लाभकारी माना जा रहा है. जीवन में सुख बना रह सकता है. हालांकि इस दौरान मां की सेहत का ख्याल रखने की सलाह दी गई है. बिजनेस करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा माना जा रहा है. उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है. जो लोग नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए भी समय उत्तम दिख रहा है. इसके साथ ही यात्रा के भी योग बन रहे हैं, जिससे आने वाला समय व्यस्त और बेहतर रह सकता है.

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