scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मुझे कलंक से बचाओ', बोलकर इमोशनल हुए भोजपुरी स्टार पवन सिंह, बदनामी से डरे!

भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह का दर्द छलका है. उन्होंने शो भोजपुरी बवाल में उन्हें लेकर हुई कंट्रोवर्सी पर बात की है. पवन सिंह ने कहा कि वो खुद पर कलंक लगने से डरते हैं.

Advertisement
X
बिहार विधान परिषद चुनाव में NDA का दबदबा दिखा (Photo: PTI)
बिहार विधान परिषद चुनाव में NDA का दबदबा दिखा (Photo: PTI)

भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह जो भी करते हैं वो हिट हो जाता है. एक्टर होने के साथ वो सिंगर और राजनेता भी हैं. वो बीजेपी के टिकट पर बिहार विधान परिषद (MLC) सदस्य हैं. उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया था. उन्हें पार्टी में बड़ा पद मिलता, इससे पहले पत्नी ज्योति सिंह ने एक्टर के खिलाफ मार्चा खोल दिया था. विवाद के चलते पवन सिंह राजनीति में बैकफुट पर आए.

पवन सिंह का छलका दर्द 
इन दिनों एक्टर रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में नजर आ रहे हैं. बीते एपिसोड में उन्होंने राजनीतिक करियर को लेकर बिहार के नेताओं से बात की. उन्होंने पावर स्टार से पूरी तरह से राजनीति में आने को कहा. पवन सिंह ने खुद से जुड़े पुराने विवाद को याद किया. जब बीजेपी ने उन्हें मार्च 2024 में बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया था. लेकिन अगले ही दिन उनके एक गाने को अश्लील बताकर विवाद किया गया. नतीजा ये हुआ कि पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था.

नेताओं ने पवन को समझाया कि उनके पास हर बात का काउंटर होना चाहिए. राजनीति ऐसे ही चलती है. कई विवाद जबरन खड़े किए जाएंगे. लेकिन सबको पार करते हुए आगे बढ़ना है. पवन सिंह ने नेताओं से कहा कि उनके पास बस दुआ की दौलत है. वो महंगी गाड़ियों का जरूर शौक रखते हैं. उसके अलावा उनकी यही चाहत है कि हर माता-पिता बोले कि उन्हें पवन सिंह जैसा बेटा चाहिए. बातों बातों ने पवन सिंह इमोशनल भी हुए. वो कहते हैं-  मैं बहुत सोचता हूं, बहुत संकोच करता हूं. बहुत डरता हूं. भगवान से कहता हूं हे प्रभु हमें कलंक, दाग से बचाइए. 

सम्बंधित ख़बरें

Pawan Singh
तीसरी बार दूल्हा बनेंगे पवन सिंह, राधे मां ने बताया भविष्य
kajal raghwani on dating married superstar
शादीशुदा हीरो के प्यार में उजड़ी जिंदगी, जमीन पर पटक-पटककर मारा, दी धमकी, एक्ट्रेस ने रोते हुए खोली भोजपुरी इंडस्ट्री की पोल
Pawan Singh, jannat zubair
पवन सिंह के रंग में रंगी हसीना, ठुमकों से लूटी महफिल
kajal raghwani cried
शराब के नशे में मां को पीटा-तोड़े रिश्ते-नाते, पिता के जुल्म देख तड़पी एक्ट्रेस, रोते हुए बोली- ऐसा बाप न मिले
Pawan Singh
पवन सिंह का छलका दर्द, बोले- जिसे चाहा वो मिला नहीं
Advertisement

पवन सिंह की जिंदगी विवादों का दूसरा नाम रही है. पर्सनल हो या प्रोफेशनल, आए दिन वो सवालों से घिरे रहते हैं. पवन सिंह का अक्षरा सिंह संग ब्रेकअप हो या ज्योति सिंह संग तलाक का केस, सब विवादों मे ंरहा है. स्टेज पर फीमेल को गलत तरीके से छूने के आरोपों में भी वो फंसे हैं. खेसारी लाल यादव संग उनका पंगा भी हाईलाइट में रहता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    'मुझे कलंक से बचाओ', बोलकर इमोशनल हुए भोजपुरी स्टार पवन सिंह, बदनामी से डरे! |
    बारां: बारिश में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल पहुंच रहे बच्चे, पुल के इंतजार में हर साल वही खतरा |
    लाल किला हमले का मास्टरमाइंड था अल-कायदा, UN रिपोर्ट में बड़ा खुलासा |
    क्या 2 करोड़ की कमाई वाकई बेहतर जिंदगी देती है? वायरल पोस्ट सोचने पर मजबूर कर देगी |
    बचपन में हिंसा, रेप और 13 साल की कानूनी लड़ाई... तरुण तेजपाल केस की पीड़िता ने बयां किया दर्द |
    आपके यहां भी तो नहीं बन रही पाउडर वाले आटे की रोटी, फैक्ट्री में मिली 1800 KG सेलखड़ी ; मशीनें सील |
    Diet In fatty liver: क्या फैटी लिवर वाले मरीजों को दूध पीना चाहिए, क्या कहते हैं डायटिशियन |
    श्रीलंकाई कप्तान धनंजय ने दी टीम इंडिया को वॉर्निंग, गॉल में शुभमन ब्रिगेड को फंसाने का बताया पूरा प्लान |
    Jaipur Police की अनोखी कार्रवाई, चोरों से हनुमान जी के सामने मंगवाई माफी |
    हमीरपुर में 'Gen Alpha' के प्रदर्शन का बड़ा असर, गांव पहुंचे अधिकारी, सड़क निर्माण की जगी आस; बच्चों ने घेरा था DM ऑफिस
    Advertisement