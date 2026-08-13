'मुझे कलंक से बचाओ', बोलकर इमोशनल हुए भोजपुरी स्टार पवन सिंह, बदनामी से डरे!

भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह जो भी करते हैं वो हिट हो जाता है. एक्टर होने के साथ वो सिंगर और राजनेता भी हैं. वो बीजेपी के टिकट पर बिहार विधान परिषद (MLC) सदस्य हैं. उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया था. उन्हें पार्टी में बड़ा पद मिलता, इससे पहले पत्नी ज्योति सिंह ने एक्टर के खिलाफ मार्चा खोल दिया था. विवाद के चलते पवन सिंह राजनीति में बैकफुट पर आए.

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पवन सिंह का छलका दर्द

इन दिनों एक्टर रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में नजर आ रहे हैं. बीते एपिसोड में उन्होंने राजनीतिक करियर को लेकर बिहार के नेताओं से बात की. उन्होंने पावर स्टार से पूरी तरह से राजनीति में आने को कहा. पवन सिंह ने खुद से जुड़े पुराने विवाद को याद किया. जब बीजेपी ने उन्हें मार्च 2024 में बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया था. लेकिन अगले ही दिन उनके एक गाने को अश्लील बताकर विवाद किया गया. नतीजा ये हुआ कि पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था.

नेताओं ने पवन को समझाया कि उनके पास हर बात का काउंटर होना चाहिए. राजनीति ऐसे ही चलती है. कई विवाद जबरन खड़े किए जाएंगे. लेकिन सबको पार करते हुए आगे बढ़ना है. पवन सिंह ने नेताओं से कहा कि उनके पास बस दुआ की दौलत है. वो महंगी गाड़ियों का जरूर शौक रखते हैं. उसके अलावा उनकी यही चाहत है कि हर माता-पिता बोले कि उन्हें पवन सिंह जैसा बेटा चाहिए. बातों बातों ने पवन सिंह इमोशनल भी हुए. वो कहते हैं- मैं बहुत सोचता हूं, बहुत संकोच करता हूं. बहुत डरता हूं. भगवान से कहता हूं हे प्रभु हमें कलंक, दाग से बचाइए.

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पवन सिंह की जिंदगी विवादों का दूसरा नाम रही है. पर्सनल हो या प्रोफेशनल, आए दिन वो सवालों से घिरे रहते हैं. पवन सिंह का अक्षरा सिंह संग ब्रेकअप हो या ज्योति सिंह संग तलाक का केस, सब विवादों मे ंरहा है. स्टेज पर फीमेल को गलत तरीके से छूने के आरोपों में भी वो फंसे हैं. खेसारी लाल यादव संग उनका पंगा भी हाईलाइट में रहता है.

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