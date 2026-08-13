scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Diet In fatty liver: क्या फैटी लिवर वाले मरीजों को दूध पीना चाहिए, क्या कहते हैं डायटिशियन

फैटी लिवर के मरीजों के लिए दूध पीने के सही तरीके और सावधानियों पर क्लीनिकल डाइटिशियन ने सलाह दी है. उन्होंने बताया कि फैटी लिवर की बीमारी में कौन सा और कितना दूध पीना चाहिए.

Advertisement
X
फैटी लिवर की बीमारी
फैटी लिवर की बीमारी

भारत में फैटी लिवर की बीमारी के मामले काफी बढ़ रहे हैं. बड़ों से लेकर बच्चों तक को यह हो रही है. अगर लिवर में जरूरत से ज्यादा फैट जम जाता है तो यह बीमारी हो जाती है. फैटी लिवर में खानपान का काफी ध्यान रखना होता है. अधिक फैट वाली चीजें खाने से डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन क्या इस बीमारी के मरीजों को दूध पीना चाहिए या नहीं यह भी कई लोगों के मन में सवाल आता है. इसके बारे में डायटिशियन ने बताया है. 

क्लीनिकल डाइटिशियन शरा गुफरान बताती हैं कि फैटी लिवर के मरीज दूध पी सकते हैं, लेकिन उनको ज्यादा फैट वाले दूध को पीने से बचना चाहिए. फैटी लिवर वाले मरीजों के लिए टोंड या लो-फैट दूध लेना बेहतर होता है. क्योंकि इसमें अच्छा प्रोटीन मिलता है और सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम होती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दूध ज्यादा मात्रा में न पीएं. आमतौर पर एक दिन में एक से दो बार दूध लिया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: फैटी लिवर की बीमारी हार्ट अटैक का बन सकती है कारण, ये लक्षण दिखें तो डॉक्टर के पास जाएं

सम्बंधित ख़बरें

Vitamin D
किस उम्र तक बच्चे को दी जानी चाहिए विटामिन डी की दवाएं?
Cancer patients records supreme court
कैंसर मरीजों का रिकॉर्ड रखना क्यों जरूरी? इससे क्या फायदा है
diabetes
किन आदतों से हो सकती है डायबिटीज, AIIMS डॉक्टर ने बताया
House Cleaning Tricks
बारिश में हर जगह जम चुकी है काई? ये ट्रिक अपनाएं, चमकेगा कोना-कोना
bad cholesterol
क्या फिट लोगों में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता? डॉक्टर की राय

इन बातों का जरूर रखें ध्यान

दूध में चीनी, फ्लेवर्ड सिरप या मीठा मिल्क पाउडर न डालें. अगर मरीज को फैटी लिवर के साथ डायबिटीज, मोटापा, हाई ट्राइग्लिसराइड्स हैं या वजन कम करने की कोशिश कर रहा है, तो कुल कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा व्यक्ति की जरूरत के अनुसार तय करनी चाहिए. दूध फैटी लिवर की डाइट का केवल एक हिस्सा है, लेकिन साथ में यह जरूरी है कि खानपान का भी ध्यान रखें. अपनी डाइट में हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, मेवे शामिल करे.

Advertisement

शरा गुफरान कहती हैं कि फैटी लिवर की बीमारी में मरीजों को अपने खानपान का  खास ध्यान रखना होता है. अगर ये ठीक नहीं है तो फैटी लिवर का ग्रेड बढ़ता रहता है और इससे सिरोसिस तक जैसी बीमारी हो सकती है, जो काफी खतरनाक होती है. 

यह भी पढ़ें: फैटी लिवर में क्या खाएं, क्या नहीं? AIIMS की एक्सपर्ट से जानें पूरी लिस्ट

फैटी लिवर के लक्षण

पेट में दर्द बने रहना

उल्टी होना

अपच

पहले की तुलना में भूख कम लगना 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Diet In fatty liver: क्या फैटी लिवर वाले मरीजों को दूध पीना चाहिए, क्या कहते हैं डायटिशियन |
    श्रीलंकाई कप्तान धनंजय ने दी टीम इंडिया को वॉर्निंग, गॉल में शुभमन ब्रिगेड को फंसाने का बताया पूरा प्लान |
    Jaipur Police की अनोखी कार्रवाई, चोरों से हनुमान जी के सामने मंगवाई माफी |
    हमीरपुर में 'Gen Alpha' के प्रदर्शन का बड़ा असर, गांव पहुंचे अधिकारी, सड़क निर्माण की जगी आस; बच्चों ने घेरा था DM ऑफिस |
    'मेरी पूरी बॉडी में टांके हैं, पत्नी आईसीयू में...', पिटबुल के हमले में घायल अंकित की आपबीती |
    टूटते रिश्तों की खौफनाक कहानियां और जान देकर कीमत चुकाते बच्चे |
    जेब में रखा मोबाइल अचानक गर्म हुआ, फिर जोरदार धमाका... युवक के हाथ और प्राइवेट पार्ट्स झुलसे |
    बेंगलुरु: विधानसभा परिसर की कैंटीन में रेंगते मिले कॉकरोच, रेड के दौरान हुआ खुलासा |
    छोटी सी डंठल से 'फ्री' में तैयार होगा ₹350-₹500 वाला बोगनवेलिया, बारिश में अपनाएं ये ट्रिक, खिलेंगे कई रंग |
    Billionaires Family Net Worth: देश की तीन बिजनेस फैमिली... नेटवर्थ ₹4200000Cr, नंबर-1 पर ये नाम
    Advertisement