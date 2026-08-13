हमीरपुर में 'Gen Alpha' के प्रदर्शन का बड़ा असर, गांव पहुंचे अधिकारी, सड़क निर्माण की जगी आस; बच्चों ने घेरा था DM ऑफिस

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला प्रशासन ने चंदूपुर ग्राम पंचायत में कलेक्ट्रेट प्रदर्शन के अगले ही दिन आला अधिकारियों को मौके पर भेजकर पक्की सड़क निर्माण कराने की प्रक्रिया बेहद तेज कर दी है. आजादी के बाद से अब तक पक्की सड़क न बनने के कारण स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को कीचड़ भरे रास्ते से आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. इसी समस्या से तंग आकर स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट में जोरदार हंगामा और प्रदर्शन किया था.

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अधिकारियों का अमला पहुंचा चंदूपुर गांव

'आजतक' पर खबर प्रमुखता से दिखाई जाने के बाद तुरंत बाद एडीएम राकेश कुमार, सदर एसडीएम, खनिज अधिकारी और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की पूरी टीम ग्राम पंचायत चंदूपुर पहुंच गई.

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एक दर्जन से अधिक आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सड़क की जर्जर स्थिति का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य शुरू कराने की आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया. एडीएम राकेश कुमार ने बताया कि जर्जर सड़क की समस्या को दूर करने के लिए जल्द से जल्द निर्माण प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी.

5 किलोमीटर लंबी 'तिरंगा यात्रा' का असर

इससे पहले चंदूपुर और आसपास के गांवों से सैकड़ों स्कूली बच्चे और ग्रामीण हाथों में तिरंगा झंडा लेकर 5 किलोमीटर लंबी 'तिरंगा यात्रा' निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे. प्रदर्शनकारी छात्र और छात्राएं स्कूल का रास्ता बनवाने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए सीधे डीएम गेट पर धरने पर बैठ गए थे. मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स के बीच एसडीएम और सीओ सदर ने मोर्चा संभाला था. बच्चों का यह अनोखा संघर्ष अब रंग ला रहा है.

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