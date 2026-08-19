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'लड़कियों के शौकीन हैं' पवन सिंह के लिए बोलीं आम्रपाली दुबे, निरहुआ संग हुआ कलेश

भोजपुरी बवाल रियलिटी शो में भोजपुरी सितारों के बीच रिश्तों और विवादों का नया ड्रामा देखने को मिला है. आम्रपाली दुबे, निरहुआ और पवन सिंह के बीच दोस्ती और गुस्से की झलकें सामने आई हैं. जानते हैं कि आम्रपाली ने ऐसा क्या कहा, जो पवन सिंह को इतना गुस्सा आ गया.

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अब मचेगा बवाल (Photo: Social Media)
अब मचेगा बवाल (Photo: Social Media)

रियलिटी शो भोजपुरी बवाल, भोजपुरी सितारों की महफिल से सजा हुआ है. शो में आम्रपाली दुबे, रानी चटर्जी, निरहुआ, काजल राघवानी और पवन सिंह जैसे सितारे लाइफ को लेकर खुलासे करते दिख रहे हैं. शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें पावर स्टार, आम्रपाली की गॉसिप सुनकर गुस्सा जाते हैं. दूसरे प्रोमो में आम्रपाली और निरहुआ की दोस्ती में दरार पड़ती दिखती है. 

गुस्साए पवन सिंह 
भोजपुरी बवाल का नया प्रोमो रिलीज किया गया है, जिसमें पवन सिंह को एक क्लिप दिखाई जाती है. प्रोमो में नीलम सिंह कहती हैं कि सुना है पवन जी को नई-नई हीरोइनों के साथ काम करना पसंद है. इस पर आम्रपाली कहती हैं कि वो लड़कियों के शौकीन हैं. भोजपुरी हसीनाओं की गॉसिप सुनकर पवन सिंह गुस्सा जाते हैं. वो कहते हैं कि हमको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं हैं. 

भोजपुरी बवाल के दूसरे प्रोमो में निरहुआ, भारती सिंह से आम्रपाली के नखरों पर बात कर रहे होते हैं. आम्रपाली, निरहुआ की बात सुनकर रो पड़ती हैं. प्रोमो देखकर माना जा रहा है कि शो के बाद आम्रपाली और निरहुआ के रिश्ते में दरार आ सकती है. शो में आम्रपाली को निरहुआ संग रिश्ते के लिए भी घेरा गया. हालांकि, बार-बार पूछे जाने पर भी आम्रपाली, निरहुआ को अपना दोस्त बता रही हैं. 

  • भोजपुरी सितारे, भोजपुरी बवाल में अब तक कई खुलासे कर चुके हैं. काजल राघवानी का कहना है कि एक फिल्म में पवन सिंह उन्हें जबरन Kiss करना चाहते थे. मना करने पर वो सेट छोड़कर चले गए.
  • आम्रपाली ने कहा कि वो बिना शादी मां बनना चाहती हैं. आम्रपाली के इस फैसले से उनके परिवार को ऐतराज है. लेकिन उन्हें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. 
  • हमेशा टशन में रहने वाले पवन सिंह अपनी अधूरी मोहब्बत का दर्द बता चुके हैं. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि उनका प्यार अधूरा रह गया. 

भोजपुरी बवाल शो ट्रेंड में हैं. भोजपुरी सितारों के खुलासे दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं. 
 

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शो में हुए खुलासे 

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