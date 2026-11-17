केरल में वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार में कांग्रेस मंत्रियों के बीच असंतोष बढ़ रहा है. कई मंत्रियों ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट सहयोगियों से उचित सलाह-मशविरा किए बिना ही फैसले ले लेते हैं.

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हाल के हफ्तों में कई मुद्दों पर मतभेद सामने आए हैं, जिनमें बिजली खरीद से जुड़े फैसले, UDF की कार्यप्रणाली और हाल ही में गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति जैसे मामले शामिल हैं.

ताजा विवाद गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति से जुड़ा है, जिसमें कुछ मंत्रियों ने अभी तक नियुक्ति से जुड़ी फ़ाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. सूत्रों के अनुसार यह देरी इसलिए हो रही है क्योंकि मंत्री इस बात से नाराज़ हैं कि CM सतीशन ने उनसे सलाह लिए बिना ही नामों को अंतिम रूप दे दिया.

प्रक्रिया के अनुसार कैबिनेट में शामिल सभी हिंदू मंत्रियों को इन नियुक्तियों की फाइल पर हस्ताक्षर करने होते हैं. अब तक केवल मंत्री के.ए. तुलसी ने ही इस पर हस्ताक्षर किए हैं.

हालांकि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मामले पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसके बाद विचार-विमर्श के बाद मंत्रियों द्वारा फाइल पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है.

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सूत्रों ने बताया कि महत्वपूर्ण नियुक्तियों से जुड़े फैसलों को अंतिम रूप देने से पहले मंत्री और अधिक विचार-विमर्श चाहते हैं. इस ताज़ा घटनाक्रम ने मुख्यमंत्री के काम करने के तरीके को लेकर चिंताओं को एक बार फिर सामने ला दिया है.

इस बीच देवस्वोम मंत्री के. मुरलीधरन ने नियुक्तियों से जुड़े विवाद को तवज्जो नहीं दी. उन्होंने कहा कि ऐसी सूची तैयार करना संभव नहीं है जिससे हर कोई संतुष्ट हो सके.

उन्होंने कहा, "हमने जो कुछ भी संभव था, उसे ध्यान में रखा है."

बिजली खरीद को लेकर मतभेद

गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड की नियुक्तियों को लेकर सामने आई नाराजगी के बीच सीएम सतीशन और और बिजली मंत्री (जो KPCC अध्यक्ष भी हैं) सनी जोसेफ के बीच भी विवाद की चर्चा है. ये विवाद बिजली खरीद से जुड़े मामलों को लेकर है.

यह आरोप तब और जोर पकड़ गया जब बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बिजली मंत्री को दरकिनार करते हुए सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें बिजली खरीद के बारे में जानकारी दी. इस घटनाक्रम ने मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के अन्य वरिष्ठ सदस्यों के बीच तालमेल की कमी को लेकर अटकलों को और हवा दे दी.

हालांकि बाद में जोसेफ ने मुख्यमंत्री के साथ किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया.

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वहीं गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला ने सरकार या कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF के भीतर किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि मंत्रिमंडल और पार्टी पूरी एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं.

सतीशन और सनी जोसेफ के बीच कथित मतभेदों से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए चेन्नीथला ने कहा कि दोनों नेता पिछले दिन कई घंटों तक साथ रहे थे और उनके बीच कोई असहमति नहीं थी.

चेन्नीथला ने माना कि कुछ मुद्दों पर विचारों में अंतर हो सकता है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार या पार्टी के भीतर तालमेल की कोई कमी नहीं है.

UDF संयोजक ने सतीशन के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए

सामने आए मतभेद अब कैबिनेट से भी आगे बढ़ गए हैं. UDF संयोजक अदूर प्रकाश ने सत्तारूढ़ गठबंधन के कामकाज और महत्वपूर्ण फैसलों में उन्हें शामिल न किए जाने को लेकर बार-बार अपनी नाराजगी जताई है.

प्रकाश ने कई मौकों पर सीधे तौर पर या इशारों-इशारों में, UDF की बैठक बुलाने में देरी के लिए मुख्यमंत्री सतीशन की आलोचना की है. उन्होंने कहा है कि बैठक न बुलाए जाने को लेकर सवाल गठबंधन के चेयरमैन से पूछे जाने चाहिए और यह पद मुख्यमंत्री के पास है.

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उनका यह ताजा बयान उस आरोप के लगभग एक महीने बाद आया है, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्हें महत्वपूर्ण फैसलों से दूर रखा जा रहा है और उन्हें सरकारी नीतियों और घटनाक्रमों के बारे में मीडिया के जरिए पता चलता है.

इस स्थिति को UDF संयोजक की "गंभीर अनदेखी" बताते हुए प्रकाश ने कहा था कि वह अपनी कड़ी नाराजगी के बारे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) को औपचारिक रूप से सूचित करेंगे.

हालांकि सतीशन ने प्रकाश की आलोचना पर सीधे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. UDF की बैठक बुलाने में देरी के बारे में बार-बार पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रकाश ने कैबिनेट में सामूहिक जिम्मेदारी की कमी या कांग्रेस के भीतर एकता की कमी का कोई आरोप नहीं लगाया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता सरकार का हिस्सा हैं और फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते हैं.

इन मतभेदों के चर्चा में आने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कोशिश की है कि इस घटनाक्रम को सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर किसी बड़े संकट के रूप में न देखा जाए.

बुधवार को AICC महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इन मतभेदों को "छोटी सी बात" करार दिया और कहा कि इन मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है.

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