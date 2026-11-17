बिहार के मुजफ्फरपुर में 39 साल की एक विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ. महिला के मायके वालों ने उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया. आक्रोशित परिजनों ने ससुराल के घर के सामने ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया. मामले में पति, सास-ससुर और ननद समेत चार लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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मामला सदर थाना इलाके के पताही गांव का है. मृतका की पहचान 39 वर्षीय विभा ठाकुर के रूप में हुई है. विभा की शादी 27 नवंबर 2014 को पताही गांव के चंदन ठाकुर से हुई थी. दंपती की 12 साल की एक बेटी है, जो फिलहाल अहमदाबाद में अपने नाना के साथ रहती है.

पति-पत्नी के बीच चल रहा था कोर्ट में विवाद

विभा के पिता बच्चू चौधरी ने सदर थाने में आवेदन देकर पति चंदन ठाकुर, ससुर मुरारी प्रसाद ठाकुर, सास मंजू देवी और ननद समेत अन्य लोगों पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है.

पिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही विभा को ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था. पति-पत्नी के बीच विवाद को लेकर मुजफ्फरपुर और अहमदाबाद की अदालतों में मामले भी चल रहे थे.

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भोजन करने के बाद बिगड़ी थी तबीयत

मायके पक्ष के लोगों का आरोप है कि 15 नवंबर को विभा को ऐसा भोजन या खाद्य पदार्थ दिया गया, जिसे खाने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 16 नवंबर को उसकी मौत हो गई.

परिजनों ने आरोप लगाया कि विभा को जहर देकर मारा गया है. हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट के बाद ही साफ हो सकेगी.

ससुराल के दरवाजे पर किया अंतिम संस्कार

विभा की मौत की खबर मिलने के बाद मायके पक्ष के लोग पताही गांव पहुंचे. वहां उन्होंने ससुराल पक्ष के खिलाफ नाराजगी जताई और घर के सामने ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया.

मृतका के भाई आकाश चौधरी ने भी पति और सास-ससुर पर मिलकर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है.

पुलिस ने दर्ज की FIR, जांच जारी

सदर थानाध्यक्ष नवलेश कुमार आजाद ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

घटना के बाद पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों के फरार होने की बात कही जा रही है. फिलहाल पुलिस आरोपों की जांच और संबंधित लोगों की तलाश में जुटी है.

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