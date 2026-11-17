सर्दियों के मौसम में ठंडी हवाओं के कारण चेहरे की रंगत फीकी पड़ने लगती है और गालों की कुदरती लाली कहीं खो जाती है. ऐसे में महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करने के बजाय अंदर से सेहत और हीमोग्लोबिन सुधारना ज्यादा असरदार होता है. इस विंटर सीजन में डिनर के समय एक कटोरी गरमा-गरम गाजर-टमाटर का हाई प्रोटीन सूप पीना आपकी सेहत, हीमोग्लोबिन और खूबसूरती दोनों के लिए कमाल कर सकता है.

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गाजर और टमाटर में भरपूर मात्रा में विटामिन-ए, विटामिन-सी और लाइकोपीन होता है, जो खून की कमी को दूर करके गालों पर नेचुरल गुलाबी निखार लाने में मदद करता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

आवश्यक सामग्री:

गाजर: 2 मध्यम आकार की (कटी हुई)

पक्के हुए लाल टमाटर: 3-4 (कटे हुए)

प्रोटीन के लिए (उबली हुई पीली मूंग दाल या पनीर/टोफू के टुकड़े): आधा कप

लहसुन की कलियां: 4-5 (बारीक कटी हुई)

अदरक: 1 छोटा टुकड़ा

काली मिर्च पाउडर: आधा छोटा चम्मच

मक्खन या देसी घी: 1 छोटा चम्मच

स्वादानुसार नमक और काला नमक

हाई प्रोटीन और परफेक्ट टेक्सचर की सीक्रेट ट्रिक्स:

प्रोटीन का मेल: सूप में उबली हुई मूंग दाल या मैश किया हुआ पनीर मिलाने से यह सिर्फ विटामिनयुक्त नहीं रहता, बल्कि एक बेहतरीन 'हाई प्रोटीन मील' बन जाता है जो डिनर के लिए परफेक्ट है.

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धीमी आंच पर पकाना: गाजर और टमाटर को पानी के साथ धीमी आंच पर अच्छी तरह उबालें, ताकि इनका कच्चापन पूरी तरह खत्म हो जाए और सभी पोषक तत्व पानी में आ जाएं.

बनाने की विधि:

सब्जियां उबालें: एक कुकर या पैन में 2 गिलास पानी लें. इसमें कटी हुई गाजर, टमाटर, अदरक, लहसुन और प्रोटीन के लिए थोड़ी उबली मूंग दाल डालकर 3-4 सीटी आने तक अच्छी तरह पका लें.

हल्का ठंडा करें और पीसें: उबले हुए मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर मिक्सी में पीसकर एक स्मूथ प्यूरी बना लें.

छान लें: अब इस प्यूरी को एक छलनी की मदद से छान लें ताकि टमाटर के छिलके और बीज अलग हो जाएं और एकदम सिल्की सूप मिले.

तड़का और उबाल: एक पैन में 1 चम्मच मक्खन गरम करें. इसमें छना हुआ सूप डालें.

मसाले मिलाएं: सूप में काली मिर्च पाउडर, सादा नमक और काला नमक डालकर अच्छे से मिलाएं और एक बढ़िया उबाल आने दें.

आपका बेहद पौष्टिक, गरमा-गरम, हाई प्रोटीन और स्किन को कुदरती निखार देने वाला गाजर-टमाटर का सूप तैयार है! इसे सर्दियों की ठंडी शाम में डिनर के रूप में पिएं और बेहतरीन सेहत व गुलाबी गालों का आनंद लें.

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