ग्रेटर नोएडा के जेवर में थार और स्कॉर्पियो सवारों के बीच रास्ते में साइड देने को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी. गोलीबारी में पांच लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने दोनों पक्षों के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र में गाड़ी को साइड देने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर फायरिंग शुरू हो गई. घटना जेवर के बांकापुर गांव की नहर पटरी की है. यहां एक पक्ष के लोग स्कॉर्पियो में सवार थे, जबकि दूसरे पक्ष के लोग थार गाड़ी में जा रहे थे. दोनों पक्षों के बीच रास्ते में साइड देने को लेकर पहले कहासुनी हुई और फिर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.

जानकारी के मुताबिक, स्कॉर्पियो सवार लोग बांकापुर गांव के रहने वाले हैं, जबकि थार में सवार लोग गढ़ी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. रास्ते में दोनों पक्षों के बीच गाड़ी को साइड देने को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी. इसके बाद विवाद बढ़ता चला गया और कथित तौर पर दोनों पक्षों की ओर से गोलियां चलाई गईं. अचानक हुई इस फायरिंग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. गोलीबारी में दोनों पक्षों के कुल पांच लोग घायल हो गए.

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घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस के मुताबिक, एक पक्ष के दो और दूसरे पक्ष के तीन लोग घायल हुए हैं. सभी पांच घायलों को पुलिस निगरानी में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है और पुलिस के अनुसार उनकी हालत सामान्य है. अस्पताल में भर्ती घायलों की स्थिति पर पुलिस लगातार नजर रख रही है.

इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है. वहीं, बाकी तीन आरोपी अभी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है. पुलिस के मुताबिक, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद इन तीनों आरोपियों को भी जेल भेजा जाएगा. जेवर थाना पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

जेवर थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच गाड़ी को साइड देने को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग की घटना हुई. पुलिस ने दोनों पक्षों के पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है.

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