तेलंगाना के मंचेरियल जिले में पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई है. वायरल वीडियो में बेल्लमपल्ली वन टाउन पुलिस स्टेशन से जुड़े कुछ पुलिसकर्मी एक फार्महाउस में आयोजित बर्थडे पार्टी के दौरान डांस करते नजर आ रहे हैं.

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इस पार्टी में महिला कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल समेत करीब 12 पुलिसकर्मियों के शामिल होने की बात सामने आई है. वीडियो सामने आने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है. पुलिस कमिश्नर (CP) ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पुलिसकर्मियों का एक समूह निजी फार्महाउस में आयोजित जन्मदिन समारोह के दौरान डांस करता दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि इस पार्टी में बेल्लमपल्ली वन टाउन पुलिस स्टेशन से जुड़े पुलिसकर्मी शामिल हुए थे.

इनमें महिला कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल भी शामिल बताए जा रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिसकर्मियों के इस तरह निजी समारोह में शामिल होने को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

इस पूरे मामले में कुछ पुलिसकर्मियों पर शराब के नशे में पार्टी करने के आरोप भी लगाए गए हैं. हालांकि, इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. विवाद उस समय और बढ़ गया, जब यह दावा सामने आया कि पार्टी में शामिल कुछ पुलिसकर्मी उस वक्त आधिकारिक ड्यूटी पर तैनात थे. आरोप है कि वे अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों से दूर रहकर निजी बर्थडे पार्टी में शामिल होने पहुंच गए थे. देखें वीडियो-

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मंचेरियल जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अब इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि पार्टी में कौन-कौन से पुलिसकर्मी शामिल हुए थे. जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इन पुलिसकर्मियों ने पार्टी में जाने से पहले अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति ली थी.

इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि इनमें से किसी ने छुट्टी ली थी या नहीं. पार्टी के दौरान कौन-कौन पुलिसकर्मी आधिकारिक ड्यूटी पर था, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है.

वरिष्ठ अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या किसी पुलिसकर्मी ने विभागीय नियमों का उल्लंघन किया या अपनी सरकारी जिम्मेदारियों की अनदेखी की. फिलहाल मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है.

जांच पूरी होने के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है. अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि पार्टी में शामिल पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी और विभागीय नियमों का उल्लंघन किया था या नहीं.



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