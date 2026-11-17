एनवीडिया के को-फाउंडर जेनसन हुआंग ने मंगलवार को कहा कि अगर कंपनी का बोर्ड उन्हें फिर से CEO बनाने का फैसला करता है, तो वह इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए सम्मानित महसूस करेंगे. CEO पद छोड़ने और पिछले हफ्ते बोर्ड से हटने के बाद यह उनका पहला पब्लिक बयान है. उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में हुई गलतियों को भी स्वीकार किया है.

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X पर जारी एक बयान में हुआंग ने कहा कि एनवीडिया के कर्मचारियों, निवेशकों, बिजनेस पार्टनर्स और ग्राहकों ने उनसे वापस आने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अगर बोर्ड यह रिजल्ट निकालता है कि उनकी वापसी शेयरधारकों, कर्मचारियों, कंपनी और अमेरिका के हित में है, तो वह दोबारा जिम्मेदारी संभालेंगे.

हालांकि, एनवीडिया के बोर्ड ने सोमवार को संकेत दिया था कि उसकी हुआंग को वापस लाने की कोई योजना नहीं है. बोर्ड ने कहा है कि वह CEO पद के लिए कंपनी के अंदर और बाहर दोनों जगह उम्मीदवारों पर विचार कर रहा है. हुआंग ने लिखा, 'मैं एनवीडिया में सभी से जरूरी मानकों पर खरा नहीं उतर पाया और मैंने अपनी निजी जिंदगी में बड़ी गलतियां की हैं.' उन्होंने कहा कि उन्हें बोर्ड के लिए समस्याएं पैदा करने का अफसोस है और वह बोर्ड की स्वतंत्र जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं.

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चीनी महिला से अफेयर के बाद दिया था इस्तीफा

हुआंग ने पिछले हफ्ते इस्तीफा दिया था. उन्होंने एलिस हुआंग के साथ अफेयर की बात स्वीकार की थी. एलिस हुआंग एक चीनी कारोबारी महिला हैं, जिन पर बीजिंग को जानकारी देने का शक है. एलिस हुआंग इससे पहले सिंगापुर की क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल की प्रमुख रह चुकी हैं. इस कंपनी पर अमेरिका के निर्यात नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करते हुए एनवीडिया की एडवांस्ड चिप्स चीन भेजने का शक है.

अमेरिका को अपना घर बताकर जताया गर्व

हुआंग ने कहा कि वह 53 साल पहले अमेरिका आए थे. उन्होंने अमेरिकी नागरिक बनना अपनी जिंदगी के सबसे गर्व वाले पलों में से एक बताया. उन्होंने लिखा, 'एनवीडिया मेरे जीवन का काम रहा है.' इसके साथ ही उन्होंने उन लोगों का धन्यवाद किया, जिन्होंने उनसे और उनके परिवार से संपर्क किया.

1 दिसंबर को अमेरिकी संसद की समितियों के सामने देंगे बयान

अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने मंगलवार को बताया कि हुआंग 1 दिसंबर को तीन अमेरिकी हाउस समितियों के सामने रिकॉर्डेड इंटरव्यू के लिए खुद से पेश होंगे. एनवीडिया के जनरल काउंसल टिम टेटर अगले दिन 2 दिसंबर को इन समितियों के सामने पेश होंगे. यह साफ नहीं है कि ये इंटरव्यू आमने-सामने होंगे या वीडियो के जरिए.

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हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर बनी सेलेक्ट कमेटी और हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के रिपब्लिकन चेयरमैन ब्रायन मस्त, जॉन मूलनार और रिक क्रॉफर्ड ने कहा कि वे हुआंग और टेटर से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के संभावित उल्लंघन को लेकर सवाल करना चाहते हैं. सांसदों ने कहा कि वे यह जानना चाहते हैं कि चीनी पक्ष को अमेरिका की एडवांस्ड चिप्स तक कैसे पहुंच मिली और इस मामले में संभावित चीनी खुफिया एजेंट की क्या भूमिका रही. कमिटीज ने कॉमर्स डिपार्टमेंट के निर्यात नियंत्रण अधिकारी जेफरी केसलर को भी पेश होने के लिए कहा है.

एनवीडिया बनाएगी बोर्ड कमेटी

एनवीडिया ने मंगलवार को कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और निर्यात कंट्रोल नियमों के पालन की निगरानी के लिए बोर्ड की एक नई कमेटी बना रही है. तीन सदस्यों वाली यह कमेटी कम से कम हर तीन महीने में बैठक करेगी और स्वतंत्र एक्सपर्ट के साथ काम करेगी. अमेरिका ने एनवीडिया की सबसे एडवांस्ड चिप्स की चीन को बिक्री पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं. इन चिप्स का इस्तेमाल डेटा सेंटर में AI सिस्टम चलाने के लिए किया जाता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मनीला में इस फैसले का स्वागत किया. वहां उन्होंने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ क्वाड बैठक में हिस्सा लिया था.

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