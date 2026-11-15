न जिंदा, न मुर्दा... फिर भी 5 लाख का है ये हाथी, सूंड से बरसाता है गुलाब जल

कहावत है कि मरा हुआ हाथी भी लाखों का होता है. लेकिन चंदननगर में एक ऐसा हाथी चर्चा का विषय बना हुआ है, जो न तो जिंदा है और न ही मरा हुआ. बावजूद इसके इसकी कीमत है पूरे चार लाख रुपये. जी हां, यह कोई असली हाथी नहीं, बल्कि 1500 किलो वजनी एक विशाल रोबोटिक हाथी है. जिसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग चंदननगर पहुंच रहे हैं.

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चंदननगर की जगद्धात्री पूजा यानी रोशनी, भव्यता और हर साल कुछ नया देखने का उत्सव इस बार उत्तरांचल सार्वजनिक जगद्धात्री पूजा समिति के हीरक जयंती वर्ष में सबसे बड़ा आकर्षण बना है. यह रोबोटिक हाथी, जिसका नाम रखा गया है 'पाडियप्पा'. तमिलनाडु के कोयंबटूर से इसे लाने में करीब चार लाख रुपये खर्च हुए हैं. पंचमी से ही इस हाथी को देखने के लिए श्रद्धालुओं और दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है.

'पाडियप्पा' लोगों को देखकर देता है अलग-अलग एक्सप्रेशन. (Photo: Screengrabs)

सूंड और पूंछ भी घुमाता है रोबोटिक

दूर से देखने पर यह पहचान पाना मुश्किल है कि हाथी असली है या नकली. हाथी अपनी आंखें मटकाता है, कान हिलाता है, सूंड और पूंछ भी घुमाता है. इतना ही नहीं, बीच-बीच में अपनी सूंड से गुलाब जल की बौछार कर दर्शकों को चौंका भी देता है. हाथी की इन जीवंत हरकतों को देखने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में खासा उत्साह है. इस बार पूजा मंडप की सजावट में भी खास आकर्षण देखने को मिल रहा है.

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मंडप की दीवारों पर खूबसूरत अल्पनाओं की कलाकृतियां बनाई गई हैं. नाव के आकार की विशेष संरचना में विभिन्न मॉडल सजाए गए हैं. देवी-देवताओं की तस्वीरों के साथ मंडप के भीतर अनंतनाग पर शयन करते भगवान विष्णु की विशाल प्रतिकृति दिखाई दे रही है. उनके सामने विराजमान हैं मां जगद्धात्री. मां की विशाल प्रतिमा को पारंपरिक डाक की सजावट से भव्य रूप दिया गया है.

इस साल की थीम का संबंध केरल के प्रसिद्ध ओणम उत्सव की पौराणिक कथा से है.

पूजा कमेटी के अध्यक्ष सूर्यकांत दास ने बताया कि केरल के राजा महाबली की कहानी को आधार बनाकर पूरे मंडप की रूपरेखा तैयार की गई है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा महाबली बेहद दयालु और प्रजावत्सल शासक थे. उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी. उनकी लोकप्रियता से चिंतित देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी. इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर राजा महाबली से तीन पग जमीन दान में मांगी. महाबली के सहमत होते ही वामन ने विराट रूप धारण कर लिया. पहले पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पूरी पृथ्वी नाप ली. तीसरे पग के लिए महाबली ने अपना सिर आगे कर दिया. इसके बाद उन्हें पाताल लोक भेज दिया गया.

5 लाख है कीमत

कहा जाता है कि महाबली ने अपने प्रजाजनों से मिलने के लिए साल में एक दिन वापस आने का वरदान मांगा था. इसी मान्यता के आधार पर केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है. केरल के मंदिरों में हाथियों का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है. इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए मंडप में विशाल रोबोटिक हाथी को शामिल किया गया है. इसके अलावा केरल के अलप्पुझा से आठ वादकों की टीम भी चंदननगर पहुंची है, जो उत्सव में केरल की पारंपरिक संस्कृति और संगीत का रंग भर रही है.

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कुल मिलाकर, चंदननगर की जगद्धात्री पूजा में इस बार पांच लाख रुपये का यह रोबोटिक हाथी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. असली हाथी नहीं, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल असली जैसी. यही वजह है कि 'पाडियप्पा' को देखने के लिए उत्तरांचल की पूजा में उमड़ रही है लोगों की भीड़.

(इनपुट- पार्थ राहा)

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