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पंजाबी लड़के संग शादी के खिलाफ था परिवार, एक्ट्रेस ने मंदिर में गुपचुप रचाई शादी, 32 साल बाद भी नहीं बनी मां

पर्दे पर अपने दमदार और नेगेटिव किरदारों से लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने वाली सुधा चंद्रन टीवी की एक मशहूर एक्ट्रेस हैं. मगर उनकी निजी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही. अपनी जिंदगी में उन्होंने काफी मुश्किलों का सामना किया है.

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सुधा चंद्रन ने जिंदगी में देखी हैं मुश्किलें (Photo: Instagram/@sudhaachandran)
सुधा चंद्रन ने जिंदगी में देखी हैं मुश्किलें (Photo: Instagram/@sudhaachandran)

सुधा चंद्रन टीवी इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं. कई हिट शोज में नजर आ चुकीं सुधा खासतौर पर अपने दमदार नेगेटिव किरदारों के लिए पहचानी जाती हैं. हालांकि, सफलता की इस ऊंचाई तक पहुंचने से पहले उन्होंने निजी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव भी झेले हैं.

हादसे का शिकार हुई थीं सुधा

सुधा चंद्रन ने महज 17 साल की उम्र में एक सड़क हादसे में अपना पैर गंवा दिया था. इसके बावजूद उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और जिंदगी में शानदार वापसी की. TOI संग एक पुराने इंटरव्यू में सुधा चंद्रन ने बताया था कि हादसे के बाद उनकी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी.

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इस बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा था- मेरे पास वाकई कोई रास्ता नहीं था. मेरे सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे या तो मैं चलना शुरू कर दूं या फिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं. हादसे के बाद मैं जीना ही नहीं चाहती थी. लेकिन मेरे माता-पिता की वजह से मैं दोबारा संभल पाई. जाने-अनजाने हम अपनी जिंदगी में माता-पिता का रोल भूल जाते हैं. मेरे माता-पिता के कारण ही मैंने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया था. वरना मेरे पास जीने का कोई दूसरा कारण नहीं था. 

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घर से भागकर की थी शादी

सुधा चंद्रन की शादी साल 1994 से असिस्टेंट डायरेक्टर रवि डांग से हुई. दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया था. हालांकि, सुधा के माता-पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि वो एक तमिल परिवार से थीं और रवि पंजाबी थे. ऐसे में दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया था.

सुधा चंद्रन और रवि डांग ने अपने परिवारों को बताए बिना 1994 में चेंबूर के चिराग नगर मुरुगन मंदिर में एक छोटे से पारंपरिक समारोह में सात फेरे लेकर शादी कर ली थी. इस बारे में सुधा ने कहा था- मेरे माता-पिता हमारी शादी के खिलाफ थे, क्योंकि वो पंजाबी हैं और मैं तमिलियन हूं. हालांकि हमने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने. इसलिए, हमने आगे बढ़कर शादी करने का फैसला किया. हमने मंदिर में शादी की थी. 

शादी के बाद क्यों नहीं किया बच्चा?
सुधा चंद्रन और रवि की शादी को अब 32 साल हो चुके हैं, मगर उनका कोई बच्चा नहीं है. दोनों ने बच्चे न करने का फैसला किया था. उन्होंने किसी बच्चे को गोद भी नहीं लिया, क्योंकि वो इस चीज में विश्वास नहीं रखते. Kairali TV को दिए एक इंटरव्यू में सुधा ने बताया था कि वो और उनके पति बच्चा गोद लेने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बड़े होने पर बच्चे के मन में यह भावना आ सकती है कि वो अपने माता-पिता पर एक बोझ है. 

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सुधा चंद्रन की बात करें तो उन्होंने माता की चौकी, अदालत, नागिन, ये हैं मोहब्बतें जैसे सुपरहिट शोज में काम किया है. वो कई फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं. 

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