Tulsi Vivah 2026: 20 या 21 नवंबर, कब है तुलसी विवाह? तारीख को लेकर न हों कन्फ्यूज, यहां जानें सही दिन और मुहूर्त

Tulsi Vivah 2026 Date: कार्तिक महीने में तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है. इस दिन घरों और मंदिरों में तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराया जाता है. महिलाएं तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाती हैं और पूरे विधि-विधान से विवाह की रस्में निभाती हैं. मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है.

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हालांकि, इस साल तुलसी विवाह की तारीख को लेकर लोगों के बीच थोड़ा भ्रम है. इसकी वजह देवउठनी एकादशी और द्वादशी की अलग-अलग तारीखें हैं. देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को पड़ रही है, जबकि द्वादशी तिथि 21 नवंबर को शुरू होगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में तुलसी विवाह किस दिन मनाया जाएगा. साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और जरूरी सामग्री.

तुलसी विवाह 2026 की तिथि

हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह कराया जाता है. साल 2026 में द्वादशी तिथि 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 31 मिनट से शुरू होगी. इसका समापन 22 नवंबर को सुबह 4 बजकर 56 मिनट पर होगा. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार, इस साल तुलसी विवाह 21 नवंबर 2026, शनिवार को किया जाएगा. वहीं, देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2026, शुक्रवार को रखा जाएगा.

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तुलसी विवाह 2026 का शुभ मुहूर्त

तुलसी विवाह के लिए शाम का समय शुभ माना जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, इस दिन गोधूलि मुहूर्त शाम 5 बजकर 25 मिनट से 5 बजकर 52 मिनट तक रहेगा. इस समय तुलसी माता और भगवान शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं.

तुलसी विवाह की पूजा विधि

तुलसी विवाह के दिन सुबह घर और पूजा की जगह को अच्छी तरह साफ करें.

शाम के समय तुलसी के पौधे को लाल चुनरी या साड़ी से सजाएं.

तुलसी के पौधे के पास गन्ने की मदद से छोटा सा मंडप तैयार करें.

भगवान शालिग्राम को पीले वस्त्र पहनाकर तुलसी के पौधे के पास रखें.

अब रोली, चंदन, हल्दी, अक्षत, फूल और फल चढ़ाकर पूजा करें.

तुलसी माता को चूड़ियां, चुनरी और अन्य सुहाग की चीजें अर्पित करें.

इसके बाद भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह कराएं. परिवार के लोग मंगल गीत गाएं और आरती करें.

पूजा पूरी होने के बाद सभी को प्रसाद बांटें.

तुलसी विवाह सामग्री लिस्ट

तुलसी का पौधा

भगवान शालिग्राम

लाल चुनरी या साड़ी

पीले वस्त्र

गन्ना और मंडप सजाने का सामान

रोली, चंदन और हल्दी

अक्षत और फूल

फल और मिठाई

धूप और दीपक

चूड़ियां और सुहाग की सामग्री

नारियल

पान और सुपारी

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