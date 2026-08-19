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'सपा 300 सीटें कांग्रेस को देने वाली है', BJP ने अखिलेश के स्टाइल में अखिलेश पर किया वार

विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है. अखिलेश यादव द्वारा एनडीए गठबंधन की सीटों का दावा करने के बाद बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला और अपना दल नेता आशीष पटेल ने जोरदार पलटवार किया है.

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BJP प्रवक्ता ने अखिलेश यादव को घेरा. (File photo-PTI)
BJP प्रवक्ता ने अखिलेश यादव को घेरा. (File photo-PTI)

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. अखिलेश यादव बीजेपी और एनडीए सहयोगियों- आरएलडी, अपना दल और सुभासपा और निषाद पार्टी पर हमलावर हैं. इसी बीच अब बीजेपी ने सपा प्रमुख पर उन्हीं के अंदाज में पलटवार किया है.

बीजेपी का दावा है कि अखिलेश चुनाव में हार की जिम्मेदारी से बचने के लिए राहुल गांधी के आगे झुक कर कांग्रेस को लगभाग 300 सीटें देने का प्लान बना रहे हैं. इसके अलावा अपना दल नेता आशीष पटेल ने भी सपा पर निशाना साधा है.

'अखिलेश का प्लान हुआ सार्वजनिक'

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बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने अखिलेश यादव को घेरते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश के पारिवारिक विवाद ने समाजवादी पार्टी की गुप्त योजनाओं को सार्वजनिक कर दिया है.

उन्होंने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि 2027 विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा अपने ऊपर न फूटे, इसलिए सपा राहुल गांधी के आगे घुटने टेककर कांग्रेस को करीब 300 सीटें सौंपने जा रही है. शुक्ला ने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि हार का मेडल राहुल गांधी के सिर बंधे और अखिलेश जिम्मेदारी से बच जाएं.

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सपा का NDA सहयोगी दलों पर निशाना

इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधते हुए सूत्रों के हवाले से एनडीए का सीट बंटवारा फॉर्मूला साझा किया था.

उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी पीडीए के दबाव में रालोद को 73, सुभासपा को 39, निषाद पार्टी को 31 और अपना दल को 19 सीटें देने की योजना बना रही है. अखिलेश ने कहा था कि यह योजना पीडीए की जनसंख्या अनुपात से बहुत कम है और पूरी तरह विफल साबित होगी.

अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा-परीक्षा घपलों, फर्जी मुकदमों, बुलडोजर कार्रवाई और 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित करने जैसी नीतियों से जनता त्रस्त है. उन्होंने आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना लाने, स्वास्थ्य सेवाओं को बदहाल करने और संविधान बदलने की साजिश करने वालों को जनता नकार चुकी है. उन्होंने नारा दिया कि आज हर जन कह रहा है कि उन्हें बीजेपी नहीं चाहिए.

अखिलेश पर अपना दल का पलटवार

वहीं, अखिलेश के कथित एनडीए के सीट बंटवारा फॉर्मूले पर अपना दल ने भी पलटवार किया. अपना दल नेता आशीष पटेल ने अखिलेश यादव के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ट्वीट और रीट्वीट का खेल नहीं खेलती है. वो जमीन पर जनता के बीच काम करने और गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहने में विश्वास करते हैं.

पटेल ने कहा कि एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है और इसी हकीकत से परेशान होकर सपा नेता दूसरों के शब्दों को अफवाह बताते-बताते खुद अफवाहों के वाहक बन रहे हैं.

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