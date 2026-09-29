Homemade Makke Ka Atta: मक्के की रोटी का मजा होगा दोगुना, जब घर पर बनाएंगे ताजा मक्के का आटा

Homemade Makke Ka Atta: मक्के के आटा से भारतीय घरों में कई तरह की डिशज बनाई जाती है. खासकर सर्दियों में मक्के की रोटी का स्वाद सरसों के साग के साथ काफी पसंद किया जाता है. मक्के का आटा वैसे तो बाजार में आसानी से मिल जाता है लेकिन आप चाहें तो थोड़ी सी मेहनत करके इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं. घर पर बना ताजा मक्के का आटा रोटी और दूसरी डिशेज का स्वाद और भी बढ़ा सकता है. अगर आप भी घर पर मक्के का आटा बनाना चाहते हैं तो इसे बनाना बिल्कुल आसान है. इसके लिए आपको सिर्फ मक्के के दानों की जरूरत होगी और कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके आप घर पर ही ताजा मक्के का आटा तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर मक्के का आटा बनाने का आसान तरीका.

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इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 किलो मक्के के दाने

मक्के का आटा घर पर कैसे बनाएं?

सबसे पहले मक्के के दानों को अच्छी तरह छांट लें. ध्यान रखें कि इसमें कोई कचरा, पत्थर या दूसरी गंदगी न हो. इसके बाद दानों को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि उन पर लगी धूल-मिट्टी निकल जाए. अब धुले हुए मक्के के दानों को किसी साफ कपड़े या ट्रे पर फैला दें और इन्हें 1 से 2 दिन तक धूप में अच्छी तरह सूखने दें. आटा बनाने से पहले दानों का पूरी तरह सूखना जरूरी है, इसलिए इनमें नमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए. जब मक्के के दाने अच्छी तरह सूख जाएं तो इन्हें मिक्सर ग्राइंडर या घर की आटा चक्की में थोड़ा-थोड़ा करके पीस लें. अगर आपको मक्के का आटा थोड़ा मोटा पसंद है तो दानों को बहुत बारीक न पीसें. पीसे हुए आटे को छलनी की मदद से छान लें. छलनी में जो मोटे दाने बच जाएं, उन्हें दोबारा मिक्सर या चक्की में पीसकर आटे में मिला दें. इससे आटा अच्छी तरह तैयार हो जाएगा. आटा तैयार होने के बाद उसे पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद इसे एक साफ और एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें. इस तरह घर पर आसानी से मक्के का आटा तैयार हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल आप मक्के की रोटी समेत कई दूसरी डिशेज बनाने में कर सकते हैं.

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