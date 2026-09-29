'नौकरी बदलते रहो, पैकेज बढ़ता रहेगा' क्या कॉर्पोरेट जगत का यह नया 'मंत्र' वाकई हर किसी के लिए काम करता है? हाल ही में एक महिला प्रोफेशनल की 5 साल की करियर जर्नी ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है. महिला का दावा है कि उसने महज 5 सालों में 4 नौकरियां बदलीं और उसका सालाना पैकेज 5 लाख रुपये से बढ़कर सीधे करीब 30 लाख रुपये पहुंच गया.

और पढ़ें

श्रष्टि चौधरी नाम की इस महिला ने इंस्टाग्राम पर अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि पहली बार जॉब स्विच करने पर ही उसकी सैलरी दोगुनी हो गई थी, जबकि इसके बाद के स्विच पर उसे 30 से 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी मिली. लेकिन क्या हर बार नौकरी बदलना ही सैलरी बढ़ाने का इकलौता और सही रास्ता है? आइए समझते हैं 'फाउंडइट' रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़ों और एचआर एक्सपर्ट्स की राय से.

85% भारतीय क्यों बदलना चाहते हैं नौकरी?

'foundit Appraisal Trends Report 2025' के सर्वे में देशभर के 5,108 प्रोफेशन्ल्स को शामिल किया गया. रिपोर्ट के आंकड़े बेहद दिलचस्प और आंखें खोलने वाले हैं. सर्वे में शामिल 74% कर्मचारियों को साल 2024-25 में इंक्रीमेंट मिला, लेकिन ज्यादातर कर्मचारियों की बढ़ोतरी केवल 5 से 10 फीसदी के बीच ही सिमट कर रह गई. इंक्रीमेंट मिलने के बावजूद करीब 85 से 86 फीसदी कर्मचारियों ने कहा कि वे नई नौकरी की तलाश में हैं.

Advertisement

रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि जिन कर्मचारियों को 15 से 20 फीसदी या उससे भी ज्यादा का अच्छा इंक्रीमेंट मिला, उनमें से भी कई लोग नौकरी बदलने का मन बना रहे हैं. इसका साफ मतलब है कि लोग सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि बेहतर वर्क कल्चर, करियर ग्रोथ और नए रोल के लिए भी स्विच करना चाहते हैं.

कंपनी में रहने और बाहर जाने में पैसों का बड़ा अंतर क्यों?

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जब आप किसी कंपनी में रहकर सालाना अप्रेजल पाते हैं, तो कंपनी का आंतरिक बजट और सख्त नीतियां आपकी सैलरी तय करती हैं. लेकिन जब कोई कंपनी बाहर से नया कैंडिडेट हायर करती है, तो उसे मार्केट रेट और मौजूदा डिमांड के हिसाब से हायरिंग बजट से सैलरी दी जाती है.

यही वजह है कि आमतौर पर जॉब स्विच करने पर 20 से 35 फीसदी तक का हाइक आसानी से मिल जाता है, जो इन-हाउस इंक्रीमेंट (5-10%) से कहीं ज्यादा होता है.

सावधान! बार-बार जॉब बदलना बिगाड़ सकता है CV

अगर आप सोच रहे हैं कि हर साल नौकरी बदलकर 40 या 50 फीसदी का हाइक लेते रहेंगे, तो रुकिए! एचआर और रिक्रूटर्स इसे लेकर काफी सतर्क हो चुके हैं. एनजीएस ग्लोबल इंडिया के मैनेजिंग पार्टनर आशीष धवन का कहना है कि सीवी पर एक-एक साल की कई छोटी पारियां (शॉर्ट स्ट‍िंट्स) होना रिक्रूटर्स के मन में शक पैदा करता है.

Advertisement

आशीष बताते हैं कि खासकर सेल्स जैसे फील्ड में अगर कोई 10-12 महीने में ही कंपनी छोड़ देता है, तो सवाल उठता है कि उसने क्या नतीजे दिए? अगर कोई अच्छा काम कर रहा था तो इंसेंटिव लिए बिना कंपनी क्यों छोड़ेगा? कई प्रतिष्ठित और बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिनकी पॉलिसी बिल्कुल सख्त होती हैं. वे कैंडिडेट के पुराने पैकेज पर 20 फीसदी से ज्यादा का हाइक नहीं देतीं, भले ही कैंडिडेट कितना भी काबिल क्यों न हो. इसलिए हर बार 40-50% हाइक की उम्मीद रखना प्रैक्टिकल नहीं है.

सैलरी के साथ 'स्किल' बढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी

नेक्स्टलीप के सह-संस्थापक और सीईओ अरिंदम मुखर्जी का मानना है कि सिर्फ पैसे बढ़ाने के लिए बार-बार जॉब बदलना सही रणनीति नहीं है.

असली फायदा तब है जब नई नौकरी के साथ आपकी स्किल और जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हों. आजकल कंपनियां केवल पिछली कंपनी के नाम पर नहीं, बल्कि इस बात पर ध्यान दे रही हैं कि आपने पिछले रोल में क्या ठोस काम करके दिखाया है. अगर आप बिना अपनी क्षमता और स्किल बढ़ाए केवल कंपनी बदलते रहेंगे, तो सैलरी तो बढ़ जाएगी लेकिन करियर की ग्रोथ एक जगह जाकर रुक जाएगी.

नौकरी बदलना सैलरी बढ़ाने का एक तेज जरिया जरूर हो सकता है, लेकिन यह कोई जादुई शॉर्टकट नहीं है. अपनी मार्केट वैल्यू बनाए रखने के लिए सैलरी हाइक के साथ-साथ अपनी स्किल्स को अपडेट करना ही लंबे करियर की असली कुंजी है.

---- समाप्त ----