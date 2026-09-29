'मनोज तिवारी नहीं मैं रीति का बाप', एक्टर की EX पत्नी से गुपचुप की शादी, सिंगर का सनसनीखेज दावा- मिल रहीं धमकियां

पंजाबी सिंगर एकम बावा इस समय चर्चा में हैं. एकम ने दावा किया है कि मनोज तिवारी की एक्स पत्नी रानी तिवारी के साथ उनकी शादी हुई है और रीति तिवारी लीगली उनकी बेटी हैं. एकम ने बिग बॉस में रीति तिवारी के दावों को झूठा कहा. काजी तौकीर को गाली देने पर रीति को सरेआम बदतमीज बताया. एकम के दावों पर अब रीति तिवारी की टीम का रिएक्शन आया है.
रीति तिवारी की टीम ने दी धमकी
रीति तिवारी के सोशल मीडिया हैंडल पर उनकी टीम की तरफ से एक पोस्ट शेयर की गई है, जिसमें एकम के दावों को गलत बताया गया है. पोस्ट में लिखा है- हमें यह देखकर निराशा हुई है कि एकम बावा द्वारा रीति तिवारी और उनके परिवार के खिलाफ किए जा रहे झूठे दावों को कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाया जा रहा है. रीति फिलहाल बिग बॉस 20 के घर के अंदर हैं और इन आरोपों का खुद जवाब नहीं दे सकती हैं.
'हम मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे मानहानि वाले दावों को बढ़ावा देने से पहले फैक्ट्स की जांच करें और परिवार को अपनी बात रखने का मौका दें. इन आरोपों को लेकर एकम बावा के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. '
एकम बावा ने धमकी का दिया जवाब
रीति तिवारी की टीम की तरफ से दी गई धमकी पर एकम बावा ने रिएक्ट किया है. एकम ने वीडियो शेयर कर कहा- रीति तिवारी की टीम ने सरेआम धमकी दी है कि कार्रवाई की जाएगी. आप नेशनल टीवी पर बिग बॉस में धमकियां दे रही हो और आपकी टीम मुझे धमकियां दे रही हैं. आपकी मां मेरे परिवार को धमकी दे रही है. लग रहा है कि कानून सिर्फ आपके लिए बना है. हमारे लिए तो कानून ही नहीं है. मैंने सिर्फ सच्चाई बताई है.
'मैं इतने टाइम से बोल रहा हूं कि मुझे डिवोर्स दे दो. डिवोर्स मेरा आज भी नहीं हुआ है. मैं अभी भी रीति तिवारी का लीगल बाप हूं, रीति तिवारी जी आपकी मां ने शादी की है मेरे साथ. लेकिन आप कह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं. आरोप लगा रहा हूं. इल्जाम किस चीज के...? एमएस धोनी फिल्म भी आपने बनाई है. उसका पैसा कहां गया? मझे धमकियां देना बंद करें.'
रीति पर एकम ने लगाए आरोप
एकम बावा ने यह दावा किया था कि रीति तिवारी ने जो बिग बॉस में कहा कि उन्हें सिर्फ 25 हजार रुपये खर्चे के लिए मिलते हैं, वो बिल्कुल झूठ है. बल्कि रीति करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं. उनके पास लग्जरी गाड़ियां-घर हैं. वो लैविश लाइफ जीती हैं.
एकम ने यह भी दावा किया रीति और उनकी मां रानी तिवारी ने उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर किया है. वो रानी संग पहले लिव इन में थे. फिर दोनों ने शादी की. उनका अभी भी तलाक नहीं हुआ है. इस हिसाब से रीति लीगली उनकी बेटी हैं.
मगर रीति की टीम ने इन आरोपों को गलत बताया है. अब दोनों में कौन कितना सच बोल रहा है इसका खुलासा भी जल्दी हो जाएगा.