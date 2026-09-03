पंचायत आजतक में बोले चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह... यूपी में 6 महीने का स्टॉक, नहीं होगी चीनी की कमी

मथुरा में पंचायत आजतक के मंच पर ‘गन्ना ‘गुड़’, सियासत ‘चीनी’ सेशन में उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह ने गन्ना किसानों के भुगतान, चीनी के स्टॉक, गन्ने के बढ़ते रकबे, और एथेनॉल को लेकर सरकार का पक्ष रखा, उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में इस समय चीनी का करीब 6 महीने का पर्याप्त स्टॉक है और लोगों को इसकी कमी नहीं होगी.

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उन्होंने कहा कि जिन चीनी मिलों में पहले दो-दो और तीन-तीन साल तक भुगतान नहीं हुआ करता था, आज उन्हीं मिलों का भुगतान 94 प्रतिशत से ज्यादा हो चुका है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में इससे बेहतर भुगतान की स्थिति पहले कभी नहीं रही.

लक्ष्मी नारायण सिंह ने कहा कि प्रदेश की 70 मिलों ने किसानों को 14 दिन के भीतर भुगतान किया है, जबकि 25 मिलों ने साप्ताहिक भुगतान किया है, उन्होंने माना कि कुछ मिलें समय पर भुगतान नहीं कर पाई हैं, लेकिन पुराने समय के मुकाबले भुगतान की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है.

गन्ने के बढ़ते क्षेत्रफल और उसके अनुपात में चीनी मिलों की संख्या बढ़ने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि गन्ने की रिकवरी में सुधार इसका बड़ा कारण है, उन्होंने एक बेहतर बीज का जिक्र करते हुए कहा कि इसके आने के बाद उत्तर प्रदेश में गन्ने की रिकवरी अच्छी हुई. रिकवरी बढ़ने के साथ समय पर भुगतान हुआ और इसी वजह से गन्ने का क्षेत्रफल भी बढ़ा.

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उन्होंने सरकार की नीतियों को भी इसका कारण बताया, उनके मुताबिक, घटतौली और गन्ना माफिया पर लगाम लगाई गई है. उन्होंने दावा किया कि पहले एक ट्रॉली में एक-दो से लेकर तीन क्विंटल तक की घटतौली हो जाती थी, लेकिन अब किसी भी मिल में एक किलो की भी घटतौली नहीं होती.

अपने क्षेत्र में चीनी मिल को लेकर चल रहे धरने पर चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह ने इसे राजनीतिक मुद्दा बताया, उन्होंने कहा कि धरने में शामिल कई लोग स्थानीय नहीं हैं और कुछ लोग अलीगढ़ से आए हैं. उन्होंने दावा किया कि मथुरा का कोई पूर्व सैनिक धरने में शामिल नहीं है.

मंत्री ने कहा कि धरने में स्थानीय लोगों की संख्या भी बहुत कम रही है और महापंचायत के आह्वान के बावजूद बड़ी संख्या में लोग नहीं जुटे, उन्होंने कहा कि कुछ नेता मुख्यमंत्री और उनके द्वारा मिल शुरू किए जाने की घोषणा के बाद धरने से लौट गए.

जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके खिलाफ साजिश हो रही है, तो उन्होंने कहा कि चुनाव के समय इस तरह की राजनीति होती रहती है, उनके मुताबिक, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी ऐसा कर रहे हैं.

अखिलेश यादव के 24-48 घंटे में भुगतान के दावे पर तंज

अखिलेश यादव के उस दावे पर भी मंत्री ने निशाना साधा, जिसमें उन्होंने सरकार बनने पर गन्ना किसानों को 24 से 48 घंटे में भुगतान का वादा किया है उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को गन्ने के बारे में बात करने से पहले अपने शासनकाल को देखना चाहिए,

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उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन इटावा में गन्ने या एथेनॉल की कोई फैक्ट्री नहीं लगा पाई, छाता चीनी मिल के बंद होने का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि 2002 से 2007 के बीच किसानों को भुगतान नहीं हुआ था और किसान का भुगतान नहीं होने के कारण ही मिल बंद हुई.

अखिलेश यादव के दावे पर तंज कसते हुए मंत्री ने कहा कि ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, कुछ लोग दिन में देखते हैं और कुछ रात में.

एथेनॉल को लेकर चल रही बहस पर मंत्री ने कहा कि भारत अपनी पेट्रोलियम जरूरतों के लिए लंबे समय से दूसरे देशों पर निर्भर रहा है. ऐसे में एथेनॉल देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का महत्वपूर्ण जरिया है.

उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में महज दो साल में एथेनॉल के 38 नए प्लांट लगाए गए हैं और प्रदेश देश में सबसे ज्यादा एथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य है. एथेनॉल को लेकर भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि दुनिया में तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और अशांति के कारण लगातार ऊपर-नीचे होती रहती हैं। ऐसे में एथेनॉल भारत की ऊर्जा जरूरतों में आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम है.

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कृष्ण जन्मभूमि पर बोले- यहीं बनेगा भव्य मंदिर

मंदिर निर्माण को लेकर दिए अपने पुराने बयान पर भी चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह ने खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि उन्होंने वह बयान चुनाव के समय नहीं दिया था, उन्होंने कहा कि उनका जन्म बरसाना और नंदगांव की जड़ में हुआ है और उनका मानना है कि भगवान कृष्ण जहां पैदा हुए, वहीं उनका भव्य मंदिर बनना चाहिए,

उन्होंने कहा कि यदि भगवान कृष्ण का मंदिर यहां नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? यह मंदिर लाहौर या रावलपिंडी में नहीं, बल्कि यहीं बनेगा और अयोध्या तथा काशी की तर्ज पर भव्य होगा,

मंत्री ने कहा कि मामला अभी अदालत में लंबित है, उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरह अयोध्या में करीब 500 साल बाद अदालत के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसी तरह यहां भी भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा.

राम मंदिर निर्माण के दौरान चंदे में कथित अनियमितताओं और चोरी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि किसी भी युग में अपराध पूरी तरह खत्म नहीं हुए, उन्होंने हिरण्यकश्यप, त्रेता युग में सीता हरण और द्वापर में महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि अपराध हर युग में हुए हैं. उनके मुताबिक, सवाल यह है कि शासन की नीति और नीयत क्या है, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जाना जाने वाला नेता बताया.

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AI से बनाए जा रहे वीडियो को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी पर भी मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसे वीडियो उनके कहने पर बनवाए गए हैं. इस पर तंज कसते हुए चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह ने कहा, “चोरों को सारे नजर आते हैं चोर.”

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