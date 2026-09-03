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एअर इंडिया के विमान से हवा में निकला धुआं, लखनऊ एयरपोर्ट पर कराई गई लैंडिंग

एअर इंडिया एक्सप्रेस की वाराणसी से दिल्ली जा रही फ्लाइट IX 1253 में पिछले कार्गो कंपार्टमेंट में धुएं का संकेत मिला. इसके बाद विमान की लखनऊ एयरपोर्ट पर एहतियाती लैंडिंग कराई गई. विमान सुरक्षित उतर गया और एयरपोर्ट की इमरजेंसी टीम ने जांच की, लेकिन मौके पर धुआं दिखाई नहीं दिया. विमान में सवार सभी 155 यात्री और क्रू सुरक्षित हैं

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एअर इंडिया फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. (File Photo)
एअर इंडिया फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. (File Photo)

लखनऊ में एअर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट में धुएं का संकेत मिलने के बाद एहतियाती लैंडिंग कराई गई. एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1253 वाराणसी से दिल्ली जा रही थी. इसी दौरान विमान के पिछले कार्गो कंपार्टमेंट में धुएं का संकेत मिला.

इसके बाद विमान ने लखनऊ एयरपोर्ट पर सुबह 8 बजकर 52 मिनट पर एहतियाती लैंडिंग की. विमान सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट पर उतर गया.

यह भी पढ़ें: 'Air India को जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं', एयरलाइन को लेकर सिंगापुर की संसद में घमासान

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लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने विमान का विजुअल इंस्पेक्शन किया. जांच के दौरान किसी तरह का धुआं दिखाई नहीं दिया.

इसके बाद विमान को लखनऊ एयरपोर्ट के स्टैंड पर पार्क किया गया. यात्रियों को विमान से उतारने की प्रक्रिया सुबह 9 बजकर 2 मिनट पर शुरू हुई.

यह भी पढ़ें: प्रेशर में Air India... रिकॉर्ड ₹22000 करोड़ के घाटे के बाद चाहिए फंडिंग, मालिकों से मांगे $1.5 अरब

फ्लाइट में कुल 155 यात्री और क्रू सवार थे. सभी लोग सुरक्षित हैं. फिलहाल शुरुआती जानकारी के मुताबिक, विमान में धुएं का संकेत मिलने के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में एहतियाती लैंडिंग कराई गई थी. जांच के दौरान मौके पर धुआं नहीं मिला.

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