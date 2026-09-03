एअर इंडिया के विमान से हवा में निकला धुआं, लखनऊ एयरपोर्ट पर कराई गई लैंडिंग

लखनऊ में एअर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट में धुएं का संकेत मिलने के बाद एहतियाती लैंडिंग कराई गई. एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1253 वाराणसी से दिल्ली जा रही थी. इसी दौरान विमान के पिछले कार्गो कंपार्टमेंट में धुएं का संकेत मिला.

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इसके बाद विमान ने लखनऊ एयरपोर्ट पर सुबह 8 बजकर 52 मिनट पर एहतियाती लैंडिंग की. विमान सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट पर उतर गया.

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लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने विमान का विजुअल इंस्पेक्शन किया. जांच के दौरान किसी तरह का धुआं दिखाई नहीं दिया.

इसके बाद विमान को लखनऊ एयरपोर्ट के स्टैंड पर पार्क किया गया. यात्रियों को विमान से उतारने की प्रक्रिया सुबह 9 बजकर 2 मिनट पर शुरू हुई.

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फ्लाइट में कुल 155 यात्री और क्रू सवार थे. सभी लोग सुरक्षित हैं. फिलहाल शुरुआती जानकारी के मुताबिक, विमान में धुएं का संकेत मिलने के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में एहतियाती लैंडिंग कराई गई थी. जांच के दौरान मौके पर धुआं नहीं मिला.

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