बांग्लादेश के युवा बल्लेबाज तौहीद हृदोय ने साउथ अफ्रीका की जमीन पर बल्ले से ऐसा तूफान मचाया है, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा. साउथ अफ्रीका A के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट में हृदोय ने नाबाद 350 रन ठोक दिए.
उन्होंने अपनी इस ऐतिहासिक पारी के दौरान 481 गेंदों का सामना किया और 27 चौके के साथ 10 छक्के लगाए. इस एक पारी के दौरान हृदोय ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. यह मुकाबला 30 सितंबर से शुरू हुआ और 2 सितंबर को खत्म हुआ. इससे पहला हुआ दोनों देशों के बीच अनऑफिशियल टेस्ट साउथ अफ्रीका ए ने पारी और 413 रनों से जीता था. अब 6, 9 और 12 सितंबर को दोनों टीमों के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज के मुकाबले होंगे.
हृदोय ने पोटचेफस्ट्रूम (Potchefstroom) में मैच के चौथे दिन के पोस्ट-टी सेशन में तमीम इकबाल का बांग्लादेश का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड तोड़ दिया.तमीम ने 2020 में ढाका में बांग्लादेश क्रिकेट लीग के एक मुकाबले में 334 रन नाबाद बनाए थे. हृदोय ने इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 350* रन बना दिए. अब वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी बांग्लादेशी बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी हैं.
इतना ही नहीं, हृदोय बांग्लादेश की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले तमीम इकबाल और रकीबुल हसन यह कारनामा कर चुके हैं. रकीबुल ने 2007 में नेशनल क्रिकेट लीग के मुकाबले में नाबाद 313 रन बनाए थे.
Player of the Match: Tawhid Hridoy (Bangladesh A)— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 2, 2026
South Africa A 🆚 Bangladesh A | 2nd Unofficial Test
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तमीम ने भी की हृदोय की तारीफ
दिलचस्प बात यह है कि तमीम इकबाल अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष हैं. अपना रिकॉर्ड टूटने के बावजूद तमीम ने हृदोय की इस उपलब्धि पर खुशी जताई. तमीम ने फेसबुक पर लिखा कि रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं और वह खुश हैं कि उनका रिकॉर्ड टूट गया.
उन्होंने हृदोय की 350 रन की पारी को असाधारण बताया और कहा कि यह सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट की प्रगति का भी प्रतीक है.
विदेशी जमीन पर तिहरा शतक लगाने वाले पहले बांग्लादेशी
हृदोय की 350* रन की पारी की सबसे खास बात यह है कि वह विदेशी जमीन पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले बांग्लादेश A की तरफ से सिर्फ शाहरीयार हुसैन ने दोहरा शतक लगाया था. उन्होंने 2003 में यह उपलब्धि हासिल की थी. हृदोय ने अब उस रिकॉर्ड से कहीं आगे निकलते हुए 350 रन का आंकड़ा छू लिया है.
साउथ अफ्रीका में भी बनाया बड़ा रिकॉर्ड
हृदोय की पारी सिर्फ बांग्लादेश के रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रही. साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले किसी विदेशी बल्लेबाज का यह सबसे बड़ा स्कोर भी बन गया. इससे पहले यह रिकॉर्ड डेनिस कॉम्पटन के नाम था. इंग्लैंड के इस दिग्गज ने 1948 में नॉर्थ ईस्टर्न ट्रांसवाल के खिलाफ 300 रन बनाए थे. हृदोय ने 350* रन के साथ कॉम्पटन के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया.
साउथ अफ्रीका में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर
350* रन के बावजूद हृदोय साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास क्रिकेट के सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर के मामले में दूसरे नंबर पर हैं.न्होंने डेरिल कलिनन के 337 रन* के स्कोर को पीछे छोड़ा. अब उनसे आगे सिर्फ स्टीफन कुक हैं, जिन्होंने 390 रन की पारी खेली थी.
जिस मैदान पर जीता था वर्ल्ड कप, वहीं ठोका 350
हृदोय के लिए यह पारी इसलिए भी खास है क्योंकि पोटचेफस्ट्रूम का यही मैदान उनके करियर की एक पुरानी याद से जुड़ा है. 2020 में बांग्लादेश की अंडर-19 टीम ने इसी मैदान पर अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था. हृदोय उस टीम का हिस्सा थे.
Match Drawn. 🤝 Bangladesh A’s 2nd Unofficial Test against South Africa A ends in a draw after a memorable outing for Tawhid Hridoy. 🇧🇩🏏#Bangladesh #BangladeshA #Cricket pic.twitter.com/jLkCk9aZ49— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 2, 2026
जब उन्होंने मैच के तीसरे दिन 200 रन पूरे किए थे, तब उन्होंने सोशल मीडिया पर इस उपलब्धि पर खुशी जताई थी. उन्होंने बताया था कि उन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू अपने होमटाउन बोगुरा में किया था और अब उसी मैदान पर दोहरा शतक बनाया, जहां बांग्लादेश ने 2020 में वर्ल्ड कप जीता था. अब उसी पारी को उन्होंने 350* तक पहुंचाकर और भी खास बना दिया.
जाकेर और सैफुद्दीन ने दिया हृदोय का साथ
हृदोय को इस मैराथन पारी में दूसरे छोर से भी शानदार सहयोग मिला. जाकेर अली ने 94 रन बनाए. हृदोय और जाकेर के बीच पांचवें विकेट के लिए 151 रन की साझेदारी हुई. इसके बाद मोहम्मद सैफुद्दीन ने 87 रन की पारी खेली और हृदोय के साथ छठे विकेट के लिए 185 रन जोड़े. नंबर-10 पर बल्लेबाजी करने आए रेजाउर रहमान राजा ने भी हृदोय का अच्छा साथ दिया. उन्होंने 110 गेंदों पर नाबाद 31 रन बनाए.
A record-breaking knock from Tawhid Hridoy! 🇧🇩🔥— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 2, 2026
Unbeaten 350 off 481 balls, the highest first-class score by a Bangladeshi batter. 🏏
South Africa A 🆚 Bangladesh A | 2nd Unofficial Test#Bangladesh #BangladeshA #Cricket pic.twitter.com/WNxZe0LU7J
बांग्लादेश A ने भी बनाया अपना सबसे बड़ा स्कोर
हृदोय के 350* और बाकी बल्लेबाजों के योगदान की बदौलत बांग्लादेश A ने अपनी पारी 676/8 घोषित कर दी. इसके जवाब में साउथ अफ्रीका A ने 12 ओवर बल्लेबाजी की और बिना विकेट गंवाए 18 रन बनाए. इसके बाद दोनों टीमों ने मैच ड्रॉ कराने पर सहमति जताई.
हालांकि, बांग्लादेश A के लिए दो मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज का नतीजा उनके पक्ष में नहीं रहा. टीम ने सीरीज 1-0 से गंवाई. पहले मुकाबले में बांग्लादेश A को पारी और 413 रन से करारी हार मिली थी. लेकिन दूसरे मैच में तौहीद हृदोय ने ऐसी पारी खेल दी, जिसने पूरी सीरीज का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.