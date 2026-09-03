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'भावनाओं में बह गया था', 'रामायण' के 'लक्ष्मण' से हुई बड़ी गलती, मांगी माफी, Video

टीवी सीरियल रामायण के अभिनेता सुनील लहरी ने रक्षाबंधन के दिन शेयर किए गए एक वीडियो को लेकर माफी मांगी है. वीडियो में उन्होंने एक लड़की को भाई मानकर राखी बांधी थी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर विवाद हुआ था.

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इमोशनल हुए सुनील लहरी (Photo: Instagram @sunil_lahri)
इमोशनल हुए सुनील लहरी (Photo: Instagram @sunil_lahri)

टीवी सीरियल ‘रामायण’ में लक्ष्मण के किरदार से घर-घर में पहचाने जाने वाले एक्टर सुनील लहरी ने रक्षाबंधन वाले दिन शेयर किए अपने एक वीडियो को लेकर माफी मांगी है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर काफी बहस छिड़ गई थी, जिसके बाद अब उन्होंने खुद सफाई दी है.

क्या था पूरा मामला?
इस रक्षाबंधन पर सुनील लहरी ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो अपनी मुंहबोली बहन से राखी बंधवाते दिख रहे थे. वीडियो में उन्होंने बताया था कि वो लड़की कई सालों से उन्हें फल बेचती है और इसका कोई भाई नहीं है, इसलिए इन्होंने उन्हें भाई बनाने का अनुरोध किया. वीडियो में लड़की उनके पैर छूती है और वो उसे शगुन के तौर पर पैसे देते हैं. 

हालांकि, इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ लोगों ने उनकी इस पहल की तारीफ की और कहा कि उन्होंने मानवता जिंदा रखी है. वहीं कुछ लोगों ने इस वीडियो पर सवाल उठाए और इसे अजीब बताते हुए ट्रोल किया.

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बवाल बढ़ने के बाद सुनील लहरी ने एक्स (पूहले ट्विटर) पर एक नया वीडियो शेयर कर अपनी गलती मानी है. उन्होंने कहा- कभी-कभी भावुक होकर, भावनाओं में बहकर कुछ गलतियां कर बैठते हैं. परन्तु, यदि आपके भाव सही हों तो वो गलतियां माफ करने लायक भी होती हैं. जैसे कि रक्षा-बंधन वाले दिन मैं भावुक हो गया था इस बात को सोचकर कि एक छोटी बच्ची, जिसने बचपन में अपने मां-बाप को खोया हो, जिसका कोई भाई नहीं है, आज वो मुझे भाई मानकर मेरे हाथ में राखी बांध रही है.

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'इस भावुकता में मैं ये भी भूल गया कि मुझे सीधे हाथ में राखी बंधवानी चाहिए न कि उल्टे हाथ में. और मैंने अनजाने में उल्टा हाथ आगे कर दिया और सोनम ने मुझे उल्टे हाथ में राखी बांध दी. क्योंकि इससे पहले उसने कभी राखी बांधी ही नहीं, उसे इस बारे में पता ही नहीं. ये बात मुझे तब पता लगी जब मेरे घरवालों ने और आपमें से कुछ लोगों ने इस बात को पॉइंट आउट किया. मैं आपलोगों से यही कहूंगा कि मैं कोशिश करूंगी कि आगे इस तरह की कोई गलती न हो.'

सुनील लहरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अकसर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं. कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माफी वाले वीडियो पर उनकी प्रतिक्रिया को लेकर भी वो ट्रोल हुए थे. इसके अलावा कृति सेनन के रक्षाबंधन विज्ञापन पर भी उन्होंने काफी सख्त बयान दिए थे, जिसकी काफी चर्चा हुई थी. 

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