उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है. भाजपा को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस एक बार फिर साथ आने की तैयारी में हैं. दोनों दलों के बीच गठबंधन की दोस्ती को सीटों के गणित में बदलने की कवायद सोमवार से शुरू होगी. नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक में सीट बंटवारे के शुरुआती पहलुओं पर चर्चा होगी. बातचीत का पहला दौर दो दिनों तक चलने की संभावना है. इसके लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के दिल्ली स्थित आवास को संभावित बैठक स्थल बताया जा रहा है.

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प्रियंका संभाल सकती हैं बातचीत की कमान

कांग्रेस की ओर से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने बातचीत की पुष्टि करते हुए कहा, "हम सोमवार से प्रारंभिक चर्चा के लिए बैठक करने जा रहे हैं." पार्टी नेताओं के मुताबिक, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बातचीत की कमान संभाल सकती हैं. कांग्रेस की कोशिश है कि सीटों को लेकर तस्वीर दिसंबर के मध्य तक साफ हो जाए और अधिकतम 20 दिसंबर तक समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाए. उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए सीट बंटवारे पर जल्द सहमति बनाना जरूरी है.

'विनेबिलिटी' सबसे अहम

इस गठबंधन की बातचीत में सबसे अहम सवाल सीटों की संख्या का है. सीटों का बंटवारा करते समय सबसे ज्यादा जिस फैक्टर का ध्यान रखा जाएगा, वह है- 'विनेबिलिटी.' कांग्रेस अपनी दावेदारी के लिए 2017 के विधानसभा चुनाव का उदाहरण सामने रख रही है. उस चुनाव में पार्टी ने सपा के साथ गठबंधन के तहत 107 सीटों पर चुनाव लड़ा था. हालांकि, तब गठबंधन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के साथ आने का नतीजा अलग रहा. सपा-कांग्रेस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 43 पर जीत दर्ज की. कांग्रेस इसी प्रदर्शन को आधार बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों की मांग कर रही है.

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पार्टी का एक तर्क यह भी है कि राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी विपक्ष के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे हैं. ऐसे में कांग्रेस को 2027 के चुनाव में बेहतर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए. दूसरी ओर, सपा सीटों के बंटवारे में जीतने की क्षमता को सबसे बड़ा आधार बता रही है. यानी कांग्रेस जहां पिछले चुनावों के प्रदर्शन और अपनी राजनीतिक भूमिका के आधार पर दावेदारी पेश कर रही है, वहीं सपा का जोर उम्मीदवारों की जीत की संभावना पर है.

लखनऊ में सीट बंटवारे पर सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि इस संबंध में अगले दिन बैठक होगी. इसमें जिन मुद्दों पर चर्चा की जरूरत होगी, उन पर बात की जाएगी. उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या जीतने की संभावना पर निर्भर करेगी. इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है. राजीव राय ने तीसरे मोर्चे पर कहा कि ऐसे मोर्चे हर चुनाव में सामने आते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद गायब हो जाते हैं. उनके मुताबिक, पिछले चुनावों और विधानसभा चुनावों में भी ऐसा देखने को मिला है.

सपा ने रामगोपाल यादव की अगुवाई में बनाई समिति

बातचीत के लिए कांग्रेस की ओर से संभावित प्रतिनिधिमंडल में प्रियंका गांधी वाड्रा, राजेंद्र पाल गौतम, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद और संभवत: कांग्रेस विधायक दल के नेता वीरेंद्र चौधरी शामिल हो सकते हैं. उधर, सपा ने बातचीत को औपचारिक रूप देने के लिए चार सदस्यीय समिति गठित कर दी है. इस समिति की अध्यक्षता महासचिव रामगोपाल यादव करेंगे. इसमें प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल, लोकसभा सांसद राजीव राय और सांसद इकरा चौधरी को भी शामिल किया गया है. समिति के गठन के साथ ही सपा ने अपनी ओर से बातचीत की तैयारी पूरी कर ली है.

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सहमति के आंकड़े पर दोनों दलों की चुप्पी

सीटों को लेकर कांग्रेस की दावेदारी पहले भी चर्चा में रही है. हाल ही में सोशल मीडिया पर 181 सीटों की एक सूची प्रसारित हुई थी, जिसे कथित तौर पर कांग्रेस की ओर से सपा नेतृत्व को सौंपी गई सूची बताया गया. कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया था. हालांकि, नई दिल्ली में आयोजित एक मीडिया संस्थान के समिट में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वीकार किया था कि कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए 181 सीटों की मांग की है. इसके बाद इतनी ही सीटों वाली सूची सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. फिलहाल दोनों दलों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि आखिर कितनी सीटों पर सहमति बन सकती है.

जमीन तैयार करने की चुनौती

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का राजनीतिक सफर भी इस बातचीत की पृष्ठभूमि का हिस्सा है. राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस ने 1989 में प्रदेश की सत्ता गंवा दी थी. इसके बाद प्रदेश की राजनीति में बसपा और सपा जैसे क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा. 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को केवल एक सीट मिली, जबकि सपा प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी. ऐसे में 2027 का चुनाव दोनों दलों के लिए गठबंधन की नई जमीन तैयार करने का अवसर है.

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राहुल और अखिलेश के बीच मंथन

सपा की ओर से कांग्रेस को साथ रखने के संकेत भी पहले मिल चुके हैं. पार्टी नेता आजम खान ने बुधवार को जेल से रिहा होने के बाद कहा था कि कांग्रेस को गठबंधन में शामिल करने के लिए सपा कुछ 'त्याग' करने को भी तैयार हो सकती है. वहीं, दोनों दलों के सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच अच्छे संबंध हैं. दोनों नेताओं ने 16 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के संस्मरण के विमोचन कार्यक्रम के दौरान सीट बंटवारे के मुद्दे पर संक्षिप्त चर्चा भी की थी.

अब निगाहें सोमवार से शुरू होने वाली बातचीत पर हैं. गठबंधन की दोस्ती कितनी सीटों के साथ आगे बढ़ेगी, इसका जवाब आने वाले दिनों में होने वाली चर्चा से ही सामने आएगा.

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