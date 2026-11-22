बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं. शादी में होने वाले भव्य आयोजनों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा घोड़ा रेस को लेकर हो रही है. इस रेस के विजेता को प्रथम पुरस्कार के तौर पर थार गाड़ी दी जानी है. हालांकि, पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश ने आयोजकों की चिंता बढ़ा दी है. बारिश के कारण घोड़ा रेस के लिए तैयार किया गया मैदान भी प्रभावित हुआ है. ऐसे में सवाल उठने लगे थे कि क्या बारिश की वजह से घोड़ा रेस का कार्यक्रम रद्द या स्थगित हो जाएगा?

और पढ़ें

इन अटकलों के बीच खुद अनंत सिंह सामने आए और उन्होंने कार्यक्रम को लेकर स्थिति साफ कर दी. विधायक ने कहा कि बारिश से थोड़ी परेशानी जरूर हुई है, लेकिन घोड़ा रेस का आयोजन तय समय पर ही होगा. उन्होंने बताया कि उनके लोगों ने मैदान की मिट्टी हटाकर स्थिति का जायजा लिया है. जांच में पता चला कि बारिश का असर केवल करीब दो इंच तक ही है. ऐसे में मैदान को दोबारा तैयार करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा.

अनंत सिंह के मुताबिक मैदान को दुरुस्त करने का काम कल से शुरू कर दिया जाएगा. एक-दो दिनों तक बारिश नहीं हुई तो घोड़ा रेस के आयोजन में कोई परेशानी नहीं आएगी. मैदान में जहां भी दिक्कत आई है, उसे ठीक कर लिया जाएगा.

पंडाल तैयार करने में भी बारिश बनी बाधा

बारिश का असर सिर्फ घोड़ा रेस के मैदान पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि शादी के लिए बनाए जा रहे पंडाल के निर्माण में भी थोड़ी कठिनाई आ रही है. हालांकि, अनंत सिंह का कहना है कि मौसम ठीक होते ही तैयारियां फिर तेजी से शुरू कर दी जाएंगी. शादी में होने वाले सभी कार्यक्रमों को तय योजना के मुताबिक पूरा किया जाएगा.

Advertisement

फिलहाल सबकी नजर मौसम पर टिकी है. अगर अगले एक-दो दिनों तक बारिश नहीं हुई तो शिवांगी की शादी में घोड़ा रेस का रोमांच भी देखने को मिलेगा और विजेता को थार गाड़ी जीतने का मौका मिलेगा.

---- समाप्त ----