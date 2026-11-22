'धुरंधर' की सफलता के बाद राकेश बेदी को एक बार फिर से काफी लोकप्रियता मिल रही है. रणवीर सिंह की इस फिल्म में उनके 'जमील जमाली' वाले किरदार को दर्शकों ने बहुत पसंद किया, और उनके कई सीन सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर भी हुए. हालांकि, इस एक्टर का कहना है कि उनके काम को ऐसा शानदार रिस्पॉन्स मिलना कोई पहली बार नहीं है.

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गोवा में आयोजित 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) 2026 में, राकेश बेदी ने प्रोडक्शन डिजाइनर सैनी एस. जोहरी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया. दोनों ने 'धुरंधर' के बारे में बात की, जिसे 'इंडियन पैनोरमा' सेक्शन की ओपनिंग फिल्म के तौर पर दिखाया गया था. बातचीत के दौरान, राकेश बेदी पुरानी यादों में खो गए और अपनी 1981 की फिल्म 'एक दूजे के लिए' की सफलता को याद किया. उन्होंने यह भी कहा कि वह फिल्म 'धुरंधर' से कहीं ज्यादा बड़ी हिट थी.

राकेश बेदी ने क्या कहा?

अपने करियर के दौरान मिली सफलताओं के बारे में बात करते हुए, राकेश बेदी ने कहा कि आज की पीढ़ी शायद यह सोच भी नहीं सकती कि उस समय 'एक दूजे के लिए' को लेकर लोगों में कितना जबरदस्त क्रेज था.

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दोनों फिल्मों की तुलना करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे पहले भी कई बड़ी सफलताएं मिली हैं. मैं 'एक दूजे के लिए' का हिस्सा था, और आज की पीढ़ी शायद यह कल्पना भी नहीं कर सकती कि उस फिल्म को कितनी बड़ी सफलता मिली थी. वह 'धुरंधर' से कहीं ज्यादा बड़ी हिट थी. हालांकि, 'धुरंधर' भी सोशल मीडिया की वजह से काफी चर्चा में है. आज के समय में, एक बटन दबाते ही आप 1 सेकंड में पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं. लेकिन उस दौर में सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था.'

राकेश बेदी ने एक दिलचस्प बात भी बताई कि वह फिल्म कितने लंबे समय तक सिनेमाघरों में लगी रही. उन्होंने बताया कि 'एक दूजे के लिए' भारत के अलग-अलग शहरों में 4-5 सालों तक चलती रही. फिल्म इतनी पॉपुलर थी कि दर्शक इसके किरदारों से पूरी तरह जुड़ गए थे.

राकेश बेदी ने यह भी याद किया कि कैसे फिल्म में उनके किरदार ने दर्शकों को काफी प्रभावित किया था. उन्होंने एक ऐसे 'कॉमिक विलेन' (मजाकिया विलेन) का रोल निभाया था, जिसकी हरकतों की वजह से आखिर में मुख्य किरदारों की मौत हो जाती है. एक्टर ने बताया कि कुछ दर्शक उनके किरदार से इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने उन्हें धमकी भरे पत्र भेजे.

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उन्होंने इस घटना को हंसी-मजाक के अंदाज में याद करते हुए कहा, 'उस फिल्म में, मैं एक मजाकिया किस्म का विलेन था; मेरी वजह से हीरो और हीरोइन की मौत हो जाती है. नतीजतन, मुझे पत्रों के जरिए जान से मारने की धमकियां मिलती थीं. उस समय फोन तो होते नहीं थे, इसलिए पत्र आते थे जिनमें लिखा होता था- 'हम तुम्हें मार डालेंगे. तुम्हारी वजह से ये लोग मर गए'.'

उन्होंने आगे कहा, 'तो, मैंने इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखी हैं. बाद में, मेरा टीवी शो 'ये जो है जिंदगी' भी बहुत सफल रहा. लेकिन उस समय सोशल मीडिया न होने की वजह से, वह सफलता सीमित थी. वहीं, 'धुरंधर' की सफलता बिल्कुल अलग है. पिछले 10-15 सालों में मुझे कभी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली. मेरी फिल्में हिट रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी हिट नहीं. मुझे नहीं लगता कि 'धुरंधर' जैसी कोई और फिल्म इतनी बड़ी हिट रही होगी (हंसते हुए). यह वाकई बेमिसाल है. कई फिल्म विशेषज्ञ अब भारतीय सिनेमा को तीन बड़े मील के पत्थरों में बांट रहे हैं - 'मुगल-ए-आजम' (1960), 'शोले' (1975) और 'धुरंधर'!'

एक दूजे के लिए कब रिलीज हुई?

1981 में रिलीज हुई फिल्म 'एक दूजे के लिए' का निर्देशन के. बालचंदर ने किया था. कमल हासन और रति अग्निहोत्री की यह फिल्म वासु और सपना की कहानी है, जो अलग-अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं और अपने परिवारों के विरोध के बावजूद एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं. यह फिल्म व्यावसायिक रूप से बेहद सफल रही. इसमें राकेश बेदी ने 'चक्रम' का किरदार निभाया था, जो मुख्य जोड़ी के लिए मुश्किलें खड़ी करता है और उनका यह रोल काफी यादगार बन गया.

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'धुरंधर' के बारे में

आदित्य धर द्वारा निर्देशित 'धुरंधर' में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं. उनके साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार भी शामिल हैं. इस फिल्म में राकेश बेदी ने 'जमील जमाली' का किरदार निभाया है.

'धुरंधर' पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी. मार्च में इसका सीक्वल, 'धुरंधर: द रिवेंज' आया. इन दोनों फिल्मों ने मिलकर इतिहास रच दिया; यह पहली ऐसी भारतीय फिल्म फ्रेंचाइजी बन गई जिसने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 3,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया.



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