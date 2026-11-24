उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत का दौर जारी है. सोमवार को दोनों दलों के बीच पहले राउंड की बैठक हुई थी, जबकि मंगलवार को दूसरे दौर की बातचीत हुई. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस की ओर से 100 से 120 सीटों की मांग की जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी ने शुरुआती तौर पर कांग्रेस को 26 सीटों का ऑफर दिया है.
इसी बीच समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पांच प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं. पार्टी ने सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों की सूची जारी की है. इसे सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों के बीच चल रही बातचीत के बीच एक अहम कदम माना जा रहा है.
सपा की ओर से जारी सूची के मुताबिक, सहारनपुर की बेहट विधानसभा सीट (01) से उमर अली खान को प्रत्याशी बनाया गया है. वहीं सहारनपुर विधानसभा सीट (04) से आशु मलिक को टिकट दिया गया है. इसके अलावा शामली की कैराना विधानसभा सीट (08) से नाहिद हसन, अमरोहा विधानसभा सीट (41) से महबूब अली और ललितपुर विधानसभा सीट (226) से ज्योति लोधी को प्रत्याशी घोषित किया गया है. इसमें से 4 मौजूदा विधायक हैं.
दूसरे दिन 3 घंटे की बैठक
सोमवार को दोनों दलों के बीच पहले दौर की औपचारिक बैठक करीब 15 से 20 मिनट में खत्म हो गई थी, जबकि मंगलवार को दूसरे दौर की बैठक करीब तीन घंटे तक चली. बैठक में दोनों दलों के नेताओं ने सीटों को लेकर विस्तार से चर्चा की.
बैठक के बाद सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि दोनों दलों के बीच बातचीत आगे भी जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से 2-3 दिन में जवाब मिलने की उम्मीद है. रामगोपाल यादव ने बताया कि अभी बातचीत का दौर चल रहा है और सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पक्षों के बीच चर्चा जारी रहेगी.
रामगोपाल यादव ने कहा कि बैठक में हर सीट पर चर्चा की गई और बातचीत काफी सकारात्मक रही. उन्होंने कहा, 'हम लोगों ने हर सीट पर डिस्कशन किया और बहुत ही सकारात्मक तरीके से बात हुई. 403 सीटें बहुत होती हैं, इसलिए अभी पूरा डिस्कशन नहीं हो पाया है.' उन्होंने कहा कि अगली दो-तीन बैठकों में चर्चा पूरी कर ली जाएगी. उनके मुताबिक, जब हर एक सीट पर चर्चा होगी तो इसमें समय लगेगा.
अभी बातचीत शुरू हुई है
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर अभी बातचीत शुरू हुई है. उन्होंने कहा कि हर एक सीट पर चर्चा होगी और सीट-दर-सीट बातचीत के बाद ही स्थिति तय की जाएगी.
इमरान मसूद ने कहा कि हर चुनाव में नैरेटिव और मुद्दे अलग होते हैं और चुनाव का माहौल भी अलग होता है. उन्होंने कहा कि सपा-कांग्रेस का गठबंधन मजबूत होगा और दोनों दल मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे. उनके मुताबिक, दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत सकारात्मक माहौल में चल रही है. कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा-मोना ने कहा कि बैठक में सीटों को लेकर चर्चा हुई है. उन्होंने बताया कि बातचीत सकारात्मक रही और अभी तक चर्चा का सिर्फ एक दौर पूरा हुआ है.
अखिलेश ने पढ़ाया गठबंधन का पाठ
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे को लेकर सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखी है. उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग की शुरुआत जीतने वाली पहली 26 सीटों से हुई है और आगे की बातचीत भी मिलजुलकर समझदारी से होगी. अखिलेश यादव ने लिखा, 'जीतनेवाली पहली ‘26 सीटों’ से हुई है शुरुआत, मिलजुलकर समझदारी से और आगे बढ़ेगी बात.' उन्होंने कहा कि इस बार दोनों पंथनिरपेक्ष पार्टियों के पास मिलकर बीजेपी को हराने और देश को गलत हाथों में जाने से बचाने का ऐतिहासिक अवसर है.
उन्होंने कहा कि दोनों दलों को जन-अपेक्षाओं और वास्तविकताओं को समझते हुए गंभीर विचार-विमर्श करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर गठबंधन की जीत सुनिश्चित हो. अखिलेश ने कहा कि जितनी सीटों पर दोनों दल चुनाव लड़ें, उनमें जीतने वाली सीटों की संख्या हार की संभावना वाली सीटों से ज्यादा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जीत ही सीटों के बंटवारे को सम्मानजनक बनाएगी और जीती हुई सीट ही सम्मान दिलाएगी.
गठबंधन प्रत्याशी के रूप में हो बात
अखिलेश यादव ने कहा कि जब दोनों दलों के बड़े नेता बैठें तो सभी सीटों पर 'इंडिया गठबंधन' के प्रत्याशी के रूप में चर्चा होनी चाहिए, न कि कांग्रेस या सपा के प्रत्याशी के रूप में. उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी और सकारात्मक स्थिति यह होगी कि दोनों दल अपने उम्मीदवार को 'पीडीए प्रत्याशी' के रूप में पेश करें. उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के संगठन की ओर से 'पीडीए' के साथ सहयोग का भी जिक्र किया और इसे सराहनीय बताया. अखिलेश ने कहा कि दोनों दल मिलकर उत्तर प्रदेश में और फिर केंद्र में बीजेपी को हराएंगे.