कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18 को इसका पहला करोड़पति मिल चुका है. महाराष्ट्र में जलगांव के रहने वाले भूषण ठाकरे ने 1 करोड़ की धनराशि जीती है. उन्होंने 7 करोड़ के लिए भी अटेम्प्ट किया था, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी. हालांकि भूषण संतुष्ट हैं. उनका कहना है 1 करोड़ की राशि से वो पेरेंट्स की गरीबी दूर कर पाएंगे, खुद के लिए भी अच्छा फ्यूचर डिसाइड कर सकेंगे.

और पढ़ें

भूषण का त्याग रंग लाया

इस मुकाम तक पहुंचने के लिए भूषण ने कड़ी मेहनत की है. कुछ कर गुजरने की चाहत में घर छोड़ा. उन्होंने अपने पेरेंट्स से दूरी बनाई. उनसे बात नहीं की. अब शो का नया प्रोमो आया है. जिसमें डेढ़ साल बाद बाप-बेटे का रीयूनियन हुआ है. सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने भूषण अपने पापा से मिले. इस मोमेंट में दोनों की आंखें नम हो गई थीं. ये सीन देखकर बिग बी और वहां बैठे सभी लोगों की आंखें भर आईं.

पिता से मिले भूषण

भूषण ने अमिताभ के सामने अपना दर्द जाहिर किया. वो कहते हैं- मैं डेढ़ साल से अपने घर नहीं गया हूं. मुझे माता-पिता ने बहुत मेहनत से पढ़ाया था. पिता जी मेहनत मजदूरी करते थे. अब तक मुझे परिवार के साथ सैटल हो जाना चाहिए था. जो कि मैं हो नहीं पाया था. लोग ताने देते थे. कहते थे जवान बेटा घर में बैठा है. जबकि पिता काम पर जा रहे हैं. मैंने पापा से कहा था कि जब कभी अपने जीवन में अच्छा करूंगा, तभी यहां आऊंगा.

Advertisement

1 करोड़ जीतकर हुए इमोशनल

केबीसी के मंच पर अपने पिता को देखकर भूषण की खुशी का ठिकाना नहीं था. वो डेढ़ साल बाद उनसे मिले थे. भूषण ने माना कि जिस वजह से वो घर से बाहर थे, आज उन्हें लगता है वो मेहनत रंग लाई.

वो कहते हैं- मैंने ये सपना देखा था कि मैं किसी दिन अमिताभ बच्चन के सामने बैठूं और 1 करोड़ के सवाल का जवाब दूं. जब भूषण ने 1 करोड़ के सवाल का सही जवाब दिया, बिग बी ने अपनी सीट से उठकर उन्हें गले से लगाया. शो में भूषण ने ये भी बताया कि अभी तक उनकी जेब में सिर्फ 24 रुपये थे. अब उनके अकाउंट में 1 करोड़ रुपये पड़े हैं. यूजर्स ने भूषण की जर्नी को इंस्पायरिंग कहा है.

---- समाप्त ----